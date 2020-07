A 100 anni Franca Valeri è diventata un monumento, giustamente

Adesso però, finita la parte femminista e intellettuale di questo omaggio a Franca Valeri, veniamo alle cose serie. E cioè: Franca Valeri fa molto ridere. I suoi personaggi, reperibili in audio su YouTube, fanno schiattare dalle risate. Perché, anche se, al tempo, parliamo degli anni Cinquanta e Sessanta, sembravano delle note di costume molto leggere e contingenti, sono scritte e interpretate così bene che hanno senso ancora oggi.

Esempi? Riascoltatevi lo sketch della “Padrona della boutique”, quella che fa: “Ah no, lo sconto è impossibile, è un prodotto in esclusiva. Ma come, dice che l’ha visto su una bancarella? Mica allo stesso prezzo, però”. Poi c’è quel capolavoro in cui si spiega che la vera signora ha sempre l’ordinazione pronta e si descrive l’eterna indecisa, quella che fa: “Cameriere, io che cosa potrei prendere?” Quando il povero cameriere suggerisce un tè, lei reagisce con: “Si vede che lei non legge i giornali, il tè fa malissimo”. Oppure, altro capolavoro, la tipa che vuol essere di gusti originali: “A me il fiore non mi dice, se ci dev’essere un omaggio, preferisco i marron glacé”. Infine, un altro pezzo di bravura si intitola “La ragazza ricca che lavora”, interpretato con una erre moscia e un’intonazione annoiata presa in prestito alle migliori famiglie italiane.

Negli ultimi anni, la vecchiaia e le malattie hanno indebolito il corpo di Franca Valeri ma non la mente, sempre vispissima. Racconta Francesca D’Aloja nel suo bel libro Corpi speciali (La Nave di Teseo) che non molto tempo fa, dopo aver assistito a uno spettacolo che non doveva essere stato di suo gradimento, alla domanda “Ti è piaciuto?”, la Franca ha così sintetizzato il suo commento: “Cosa?”.