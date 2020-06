A Bucciano (BN), Fratelli d’Italia riunisce gli stati generali beneneventani in vista delle elezioni regionali

Si è celebrata ieri sera, a Bucciano (BN), una riunione politica-organizzativa in vista dell’ormai imminente campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania. Insieme al Coordinatore Provinciale Federico Paolucci, erano presenti circa una cinquantina tra sindaci, amministratori e amici vicini al partito. Si è trattato solo di un incontro informale a sfondo privato, ma sicuramente ha rappresentato un tassello fondamentale per organizzare le prossime mosse elettorali e per tracciare una strategia unitaria in vista dell’appuntamento per il rinnovo dei vertici di Palazzo Santa Lucia che fonti non ufficiali immaginano si possa tenere già nella seconda metà di settembre.

Presenti ovviamente i candidati al consiglio regionale Francesca Pedicini e Domenico Matera, Sindaco di Bucciano, il quale ha dichiarato: “Sono davvero molto soddisfatto, si respira una atmosfera molto positiva ed anche la campagna tesseramenti sta registrando numerose adesioni. Sinonimo, questo, del fatto che la coerenza paga sempre.

In uno scenario provinciale cosi inquietante, infatti, l’inverosimile sta diventando realtà.

Ci sono Sindaci di centro-destra pronti a candidarsi con De Luca, il Partito Democratico che mi pare sia il partito del Governatore De Luca, insieme a futuri candidati alla Regione (storici di destra, ma promessi sposi “civici” di De Luca) sfiduciano di notte il loro Sindaco, anch’essa sostenitrice di De Luca, mi pare. Insomma, la confusione totale che regna sovrana anche nella città capoluogo, dove il Sindaco – eletto con il centrodestra – annuncia una lista di sinistra per le Regionali e dove consiglieri comunali vanno, ovviamente, in affanno per seguire indicazioni politiche contrarie alle loro appartenenze.

In questo caos, dove per fortuna (dell’Italia) il Movimento 5 Stelle non è più attrattivo, Fratelli d’Italia rappresenta davvero l’unica scelta di coerenza e di speranza per il Sannio: un partito in crescita, che si sta aprendo alla società civile e sta costruendo un progetto basato su idee condivise. Gran parte del merito è, senza dubbio, del nostro Coordinatore e carissimo amico Federico Paolucci che, saggiamente, guiderà anche la nostra azione politica delle prossime settimane. A breve conosceremo la data delle elezioni e vogliamo arrivare pronti all’appuntamento elettorale; pertanto, già nei prossimi giorni, coinvolgeremo attivamente i cittadini per dar vita a diversi laboratori tematici all’interno dei quali stileremo le nostre linee programmatiche. Come anticipai già in occasione dell’ufficializzazione della mia candidatura, sto già lavorando ad una campagna elettorale “porta a porta” in tutti i 78 comuni della Provincia che, grazie alla collaborazione di tanti amici, sono certo che produrrà i suoi risultati.

Sono entusiasta della riunione di ieri sera principalmente perché mi sono reso conto che finalmente, forse per la prima volta, si stanno creando le condizioni affinchè la Valle Caudina e l’intero Sannio si uniscano davvero in un unico muro di libertà e democrazia, per uscire dall’oblio e dalla desertificazione in cui sono stati trascinati – per decenni – dalla sinistra. Ovviamente si è trattato solo di un primo incontro informale per organizzare gli sviluppi della campagna elettorale, ma sono orgoglioso di aver condiviso questo momento insieme ad amici – amministratori e non – espressioni di 25 comunità diverse della nostra Provincia. E’ la prova che gli ideali della destra sociale, i valori moderati di democrazia e libertà e la dedizione verso le esigenze dei cittadini rappresentano le radici del nostro amato territorio e sono radicati nei cuori della maggioranza dei sanniti”.

Fratelli d’Italia punta ad essere il primo partito del Centrodestra nel Sannio, così come è sicuro di eleggere un proprio consigliere regionale nella certezza che i due candidati, comunque, saranno presenti nell’amministrazione regionale del prossimo quinquennio.

Il Sindaco Matera continua parlando di apertura al confronto, collegialità e competenza. “Sono certo che questa è la strada giusta! Mai come stavolta, per iniziare insieme a scrivere il futuro dei nostri figli è necessario risvegliare l’orgoglio sannita che è in ognuno di noi. E’ indispensabile essere uniti e coesi per affrontare le varie problematiche che affliggono la nostra Provincia.

Nei prossimi giorni partirà la mia campagna comunicativa anche sui social e, finalmente, presto torneremo in piazza perché saranno molti i temi su cui dovremo confrontarci ed io ho l’esigenza di raccontarvi come la penso, ma prima di tutto ho voglia di dare voce a chi non ha mai avuto voce. Ho voglia di ascoltare le vostre idee, la voce dei cittadini liberi ed interessati al reale sviluppo della Provincia di Benevento. Su questa strada, sono sicuro che sicuramente raggiungeremo i nostri obiettivi, ma soprattutto che riusciremo a costruire qualcosa di davvero molto importante in termini di crescita e progresso per il nostro territorio.”