Al pub, in palestra, all’università: ecco dove si sono conosciute (e innamorate) le coppie reali

Un tempo i matrimoni reali erano operazioni politiche che si organizzavano a palazzo come qualsiasi affare di Stato. Per esempio le nozze degli ex sovrani di Spagna Juan Carlos e Sofia furono propiziate dalla crociera nel Mar Egeo organizzata da Federica di Grecia, mamma di lei, per far conoscere e innamorare i futuri sposi. Oggi i tempi sono cambiati e anche le location dei colpi di fulmine non sono più quelle di una volta. Se Alfonso XIII conobbe la futura moglie Victoria Eugenia di Battenberg, nipote della regina Victoria, nei saloni di Buckingham, per le nuove generazioni di teste coronate la scintilla è scoccata sullo sfondo di cornici molto meno pompose: palestre, pub, festival o fiere.

Per Kate e William fu galeotta, nel 2001, l’Università di St Andrews dove erano entrambi studenti. Mentre Meghan e Harry si sono conosciuti durante un appuntamento al buio organizzato nel 2016 da un’amica d’infanzia del principe. Per Eugenie di York, moglie dall’ottobre 2018 di Jack Brooksbank, ha funzionato invece la presentazione tra amici comuni: così si sono conosciuti sulle montagne svizzere durante una sciata.

Frederik di Danimarca ha visto per la prima volta l’ex avvocatessa e attuale principessa ereditiera Mary Donaldson, durante i Giochi olimpici del 2000, in un pub nel porto di Sidney dove era andato con alcuni amici tra cui Marta Luisa di Norvegia. La principessa Victoria, erede al trono di Svezia, nel 2010 ha sposato il suo personal trainer Daniel Westling: i due, genitori di due figli (Estelle e Oscar), si erano conosciuti nel 2002 in una delle palestre di cui lui era proprietario prima del royal wedding. Il principe Carlo Filippo di Svezia ha incontrato Sofia Hellqvist a un pranzo con amici comuni, ed entrambi parlano del loro primo incontro come «amore a prima vista». Il re di Spagna Felipe e Letizia Ortiz si sono conosciuti nel 2002 sul litorale della Galizia devastato da una chiazza di petrolio. Lei era in servizio come giornalista per la Cnn per documentare il disastro, Felipe era lì per visitare le persone colpite. La coppia si è si è sposata nel 2004.

Sudavano, quandò scoccò la scintilla, anche i sovrani Mathilde e Filippo del Belgio, sposati da vent’anni: il colpo di fulmine arrivò durante una partita di tennis. Mentre Charlene Wittstock era in acqua – per la precisione in una piscina di Monaco dove si svolgeva una competizione – quando il principe Alberto, nel 2000, la vide per la prima volta. Sei anni dopo, durante le Olimpiadi invernali a Torino, i due annunciarono il fidanzamento ufficiale.



Più pittoresco lo scenario in cui re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi vide per la prima volta Máxima Zorreguieta. I due si conobbero alla Fiera di aprile di Siviglia nel 1999. Per la precisione, nello stand dell’esclusivo Club aereo di Siviglia, dove un’amica comune, Cynthya Kauffmann, presentò l’allora principe all’argentina, che all’epoca lavorava come consulente di una società finanziaria a Siviglia. Tre anni dopo, i due erano marito e moglie.

I destini di Mette Marit di Norvegia e del principe ereditario Haakon si incrociarono invece negli anni Novanta al Quart festival, il più grande festival musicale norvegese. La futura regina, all’epoca, era una punk ribelle, mamma single, ed ex compagna di uno spacciatore di droga. I due si piacquero subito ma non si misero subito insieme. Anni dopo, quando lei aveva già avuto il figlio con lo spacciatore, si rincontrarono a un’altra festa, sempre in occasione del Quart Festival. Quella volta lui la volle a tutti i costi e nel 2001 andarono in scena le nozze. Lei è diventata principessa, ha avuto altri due figli, Alexandra e Sverre Magnus, mentre il primo figlio, Marius Borg Høiby, è stato adottato dal principe Haakon. Le storie da favola, a quanto pare, a volte diventano realtà.