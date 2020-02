AL VIA “ACCOGLIERE PER RICOMINCIARE”. LUNEDI LA PRESENTAZIONE CON IL CARD.SEPE, BORGOMEO,DON FRANCO ESPOSITO E CIAMBRIELLO

Parte da Napoli “Accogliere per ricominciare” che sarà presentato Lunedì 24 febbraio dalle ore 17:00 in Via Buonomo, 39 alla presenza dell’Arcivescovo di Napoli, Cardinal Crescenzio Sepe; dal Direttore della Pastorale Carceraria, Don Franco Esposito; dal Presidente di “Fondazione per il Sud”, Carlo Borgomeo; dalla referente dell’associazione “Liberi di Volare”, Valentina Ilardi; dalla Presidente della cooperativa “Articolo 1”, Marina D’Auria; dal Garante delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello. Modera Emanuela Scotti.

“Accogliere significa ricominciare, in modo particolare per costituire profili professionali in grado di abbassare rischio di recidiva, supportati da reti di volontariato e da figure professionali idonee ad accompagnare gli utenti sul piano psicologico ed educativo. Tutto mediante l’accompagnamento alle famiglie dei detenuti per affrontare il periodo della carcerazione e per ricucire quei rapporti lacerati dall’assenza” ha dichiarato Don Franco Esposito.

Il progetto vede il sostegno della Fondazione con il Sud, della Curia Arcivescovile di Napoli, della Fondazione Peppino Vismara, della Fondazione San Gennaro e della fondazione UBI Banca. Le finalità sono ben precise e saranno raggiunte mediante una accoglienza residenziale per i detenuti e la realizzazione di lavoratori artigianali come bigiotteria, falegnameria, grafica, informatica, pittura, cuoio e laboratori combinati.

“Il capitalismo spinge fuori dal proprio sistema, fasce sempre più ampie della popolazione che poi si prodiga ad assistere. Le popolazioni umane sono sopravvissute fino ad oggi grazie a questi modi di relazionarsi e non grazie al capitalismo. Abbiamo bisogno di recuperare la nostra umanità. Partendo da queste considerazioni, la Cooperativa Sociale Articolo1, si pone come obiettivo principale quello di accogliere chi, durante la propria esistenza, non ha avuto pari opportunità, rispetto agli altri, di conoscere ed esprimere se stesso, di capire quali competenze mettere in campo per raggiungere una propria soddisfazione lavorativa. Siamo qui per accogliere chi ha voglia di incamminarsi su strade nuove ed insieme a noi, ritrovare la propria dignità di essere umano attraverso opportunità di inserimento lavorativo. Sicuramente non sarà facile ma è importante esserci” ha dichiarato Marina D’Auria, Presidente di Articolo 1.

In particolare “Accogliere per ricominciare” è stato realizzato dall’Associazione “Liberi di volare onlus” che gestisce la casa di accoglienza e il centro diurno laboratoriale, dalla Cooperativa “Articolo1” che gestisce il coordinamento delle attività e i percorsi di inserimento lavorativo (bilancio delle competenze e piano di inserimento lavorativo), la Cooperativa “Il Quadrifoglio” che gestisce la comunicazione e gli eventi.

ha dichiarato Valentina Ilardi, referente dell’associazione “Liberi di Volare”.