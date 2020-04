Assessore Palmieri: “Bisogna coprire fino all’ultimo lavoratore. La domanda potrà essere inviata On Line”. Donazione dei dipendenti regionali al Banco alimentare

I dipendenti della Giunta Regionale della Campania d’intesa con le Organizzazioni Sindacali e l’Amministrazione hanno deciso di donare in beneficenza il valore corrispettivo di tutti i ticket non utilizzati a far data all’11 marzo e fino al prossimo 14 maggio. L’ammontare di 600.000 € sarà donato in beneficenza, ne da notizia sulla sua pagina Fb l’Assessore alle Risorse Umane Sonia Palmeri.

Il Presidente De Luca, nella sua diretta giornaliera, ha dato notizia che i 600.000€ saranno destinati al Banco Alimentare.

Inoltre l’Assessore Palmeri da’ comunicazione circa la Cig in deroga, riferendo che la Regione ha ricevuto 53.000 istanze e ne ha già lavorate oltre il 50%. Poi per 23.000 dipendenti sono già stati preparati i decreti e l’INPS nei prossimi giorni provvederà al pagamento delle retribuzioni.Ha infine aggiunto che il primo riparto per la Regione ha previsto 100 milioni, ma siccome “bisogna coprire fino all’ultimo lavoratore“, che in questa fase di emergenza per il paese si trova in difficoltà, l’Assessore ha chiesto ulteriori 180 milioni per far fronte alle richieste.

L’Assessore Palmeri ha infine ricordato che sono stati pubblicati i bandi per i Professionisti e per i lavoratori autonomi e che dalla prossima settimana si potranno presentare le domande per accedere ai contributi previsti in aggiunta a quelli del Governo.

La domanda potrà essere inviata On Line ed il contributo, di 1.000€, andrà a coloro che hanno un fatturato 2019 inferiore a 35.000€.