Barcellona-Napoli, la formazione azzurra: Ospina titolare, deciso il centrocampo!

Gennaro Gattuso, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha deciso la formazione che manderà in campo sabato contro il Barcellona al Camp Nou. Il portiere prescelto è Ospina. Davanti a lui ci saranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. E il primo duello sportivo è in via di risoluzione: Kostas il greco più che Maksimovic, in volata nonostante i residui dell’infrazione costale che lo ha escluso con l’Inter a San Siro ma che poi non gli ha impedito di giocare con la Lazio.

Diego Demme in netto vantaggio su Lobotka. Come all’andata e come in Coppa Italia. A centrocampo spazio anche per Zielinski e Fabian. Per quanto riguarda l’attacco, ci saranno Mertens centravanti e Callejon a destra. Resta il nodo Lorenzo Insigne. Se non dovesse recuperare dall’infortunio, toccherebbe a Elmas, come accaduto già a Cagliari. Le possibilità di vedere il messicano Lozano dal primo minuto sono decisamente basse. Il messicano potrebbe invece entrare a partita in corso.