Brad Pitt, un pò di meritato riposo dopo i riconoscimenti vinti negli ultimi due mesi

Brad Pitt oggi, 56 anni, probabilmente sta ancora festeggiando tutti i riconoscimenti vinti negli ultimi due mesi – tra cui un Oscar – grazie al suo ruolo nel film di Tarantino Once Upon a Time in Hollywood.

La sua carriera sta andando a gonfie vele.

Ma mentre i fan aspettano di sapere quale sarà il suo prossimo progetto, Brad non ha alcuna fretta di buttarsi sul lavoro.

Piuttosto, ha altri piani, tra cui sembra ci sia anche una vacanza in Messico – con Jennifer Aniston.

Una fonte, amico dell’attore, avrebbe rivelato a HollywoodLife: «Brad sta cercando di prendersi un po’ di tempo per rilassarsi prima di capire la sua prossima mossa».

«Questo Oscar ha significato molto per lui e non ha fretta di buttarsi in un altro progetto. Si prenderà del tempo per godersi questo momento.

Vuole e ha bisogno di una vacanza ed è sicuramente ben meritata, quindi questa sarà probabilmente la sua prossima mossa».

Ma la sua carriera non si ferma qua: Brad Pitt si sta impegnando molto come produttore, con progetti come The Underground Railroad, il libro Il curioso caso del cane ucciso a mezzanotte diventato film e un documentario sul compianto Chris Cornell .

Ultimamente Brad Pitt ha scherzato molto sulla sua vita amorosa, definendola addirittura «disastrosa». Ma tutti i tabloid del mondo non fanno a meno di sottolineare il feeling che sembra sempre esserci tra lui e Jennifer Aniston.

Molti fan non vedrebbero l’ora di dare un nuovo capitolo alla loro vecchia storia d’amore. E potrebbe non mancare molto.

Secondo Heat Magazine infatti, Brad Pitt e Jennifer Aniston starebbero organizzando in gran segreto una fuga romantica in Messico. Una fonte avrebbe infatti spifferato al magazine che Brad e Jen hanno un appuntamento per celebrare insieme la sua vittoria agli Oscar.

Secondo le indiscrezioni, l’ex coppia sarebbe diretta a Cabo St. Lucas, destinazione amata dai vip di Hollywood, dove soggiornerebbero in un hotel a prova di gossip: gli ospiti dell’albergo devono consegnare i cellulari all’ingresso.

Non è chiaro però, quanto ci sia di vero nella notizia, considerando il fatto che non molto tempo fa, Jennifer Aniston aveva detto: “Non tornerei mai con lui”.

La vita personale dell’attore è sempre stata in prima pagina. Tutti sanno del tumultuoso divorzio di Brad Pitt e Angelina Jolie, così come tutti sono al corrente dei problemi famigliari tra l’attore e i suoi figli.

Ma Brad Pitt sta lavorando sodo a una riconciliazione con i figli.

La relazione tra lui e il figlio maggiore, Maddox, è rimasta molto danneggiata dal divorzio e sembra essere ben lontana dal risolversi. Ma quella con gli altri figli sta pian piano migliorando.

A riprova il fatto che ha dedicato il suo ultimo Oscar proprio a loro, dicendo: «Questo Oscar va ai miei bambini: tutto quello che faccio è per voi. Vi adoro».

A riguardo, la fonte ha detto: «I figli di Brad di solito non sono interessati ai premi o in generale all’industria del cinema, ma quando Brad ha vinto, tutti gli hanno inviato messaggi per congratularsi con lui.

Hanno adorato il fatto che li abbia nominati, è stato un momento tenero per tutti».