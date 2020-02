Calciomercato gennaio 2020. Inter super, promosse Napoli e Fiorentina

Il calciomercato di gennaio si è appena concluso, ma le società non smettono di progettare e costruire la squadra del futuro. In ballo, infatti, ci sono i giocatori che vanno in scadenza a giugno e, già da questo febbraio, possono firmare a costo zero per i futuri club. Ecco chi sono i principali prossimi svincolati.

Un mercato ricco questo di gennaio, con un colpo top (Eriksen), un paio di ritorni affascinanti (Ibrahimovic e Cutrone), alcune scommesse interessanti (Carles Perez) e colpi di grande prospettiva anche per il futuro (Kulusevski, Petagna). Inter in primo piano con tre arrivi dalla Premier League, Milan protagonista in uscita (Piatek, Rodriguez, Suso), molti volti nuovi da scoprire. Fiorentina e Napoli sono state le squadre più attive sul mercato invernale. La Juve pensa al futuro, un solo colpo mirato: il gioiello Kulusevski per giugno. Il Milan oltre a Ibrahimovic fa operazioni giovani e si riprende Laxalt dal Torino. La Roma cede in prestito gratuito il capitano Florenzi al Valencia e si prende tre giovani. L’Atalanta inserisce volti per ora poco noti e monetizza alcune cessioni. Lazio e Torino non si muovono, come le pericolanti, salvo il solito tourbillon del Genoa. Questo il quadro dei principali movimenti in serie A.

Parlando in modo particolare della squadra azzurra, pare, secondo Raffaele Auriemma, firma di Tuttosport, che ci potrebbe essere a breve un colpo di scena in relazione a Dries Mertens: il belga ieri ha respinto l’ultimo assalto del Chelsea. Al Napoli aveva proposto anche 10 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di un calciatore libero a fine stagione, ma Mertens ha detto di no, perché vuole restare a Napoli per battere il record di Hamsik in cima alla classifica dei bomber del club di tutti i tempi. Superato da tempo Maradona, non resta che il centrocampista slovacco tra lui e il trono. Il presidente De Laurentiis starebbe per accettare la richiesta dell’attaccante belga, 5 milioni netti per due stagioni e un lauto bonus alla firma del nuovo accordo. Alcuni media avevano parlato di una richiesta di Mertens vicina ai 7 milioni: non ci sono conferme in tal senso.