Caserta, IV^ Rassegna teatrale Un Palco per Tutti, presso il Teatro S. Pietro di Caserta domenica 23 febbraio in scena «‘Na signora romantica» di E. Scarpetta.

La rassegna teatrale Un Palco per Tutti, quest’anno è giunta alla IV^ edizione, sono programmati nove spettacoli e domenica 23 febbraio andrà in scena il quinto spettacolo «‘Na signora romantica» di E. Scarpetta, alle ore 19.30 presso il Teatro S. Pietro di Caserta della parrocchia S. Pietro in Cattedra in via Vescovo Natale, 31,. Si tratta di una commedia in tre atti, molto divertente con una trama intrecciata da vicende inimmaginabili e paradossali.

Predominante è l’amore di un padre per un figlio e la ricerca di una donna non più giovane di un uomo che le possa dare ciò che non le ha dato il suo primo marito. Ambientata nei primi anni del ‘900, la caratterizzazione particolare di ogni personaggio, il ritmo e i vari fraintendimenti provocheranno un piacevole spettacolo. La compagnia teatrale “Compagnia da Cortile – Gerardo Plazza” è nata nel 1999 su iniziativa del compianto Gerardo Plazza, mentore di un gruppo di giovani impegnati nella drammatizzazione delle vicende del Santo Patrono di Sant’Arpino (CE), Sant’Elpidio. Ha avuto all’attivo numerosi spettacoli di successo portati in giro nel comprensorio di Terra di Lavoro. Impegnata in una proficua collaborazione con la rassegna nazionale di Teatro Scuola “Pulcinellamente”, vanta repliche del repertorio classico napoletano e non.

Dopo svariati anni di pausa, ritorna nuovamente in scena nell’Aprile del 2019. La rassegna è sostenuta dalla FederGAT (Federazione Gruppi Attività Teatrali) riferimento per l’ambito teatrale, e capofila, a partire dal 2008, della manifestazione “I Teatri del Sacro” (promossa insieme con la Fondazione Comunicazione e Cultura della Cei, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni Sociali e il Servizio nazionale per il Progetto Culturale Cei), insieme con il GAT Campania e Domenico Ferrara presidente dell’associazione Mas Sto Theatro, il quale ha ideato un progetto teatrale di animazione culturale e pastorale della Campania, a partire dalla Diocesi di Caserta, occasione di libero e aperto confronto intorno ai temi della solidarietà umana, dei valori cristiani e della riflessione sul sacro, nonché in collaborazione con la Diocesi di Caserta ed il patrocinio dell’amministrazione Comunale di Caserta.

Obiettivo della rassegna è quello di avvicinare giovani e famiglie al teatro come luogo simbolico, prima ancora che fisico, attorno a cui una comunità nasce e si sviluppa, coinvolgendo tanto chi “fa teatro” quanto chi “partecipa” all’esito spettacolare del gioco teatrale che avviene sul palco. La forte impronta sociale e solidaristica del progetto è sottolineata dall’impegno a devolvere in beneficenza il ricavato dello sbigliettamento andrà alla “Fondazione AIRC” ed al progetto “Centro di Aiuto Alle Coppie e alle Famiglie” della Diocesi di Caserta. Gli spettacoli che andranno in scena saranno tutte giudicate da una giuria super partes che premierà la bravura dei partecipanti. i giurati al lavoro per le determinazioni sono: MARILENA BOLOGNA (Presidente Giuria, MELINA CORTESE (Membro Giuria) e VALERIA CHIANESE (Membro Giuria).

A cura di Raffaele Fattopace