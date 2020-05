Cate Blanchett: “l’Italia è vita”

Lettera d’amore all’Italia. Scritta da una grande attrice per VanityFair, che ha «girovagato» per le strade di Roma, Napoli e Venezia. La nostra grande bellezza narrata da lei.

Il tempo che ho trascorso in Italia come viaggiatrice e come attrice è stato centrale nella mia vita. Dal mio girovagare alla mia permanenza dalle suore, fino alle passeggiate per le strade di Roma, Napoli e Venezia con Philip Seymour Hoffman. Ritorno in Italia nei miei sogni, quando non posso essere lì di persona.

Italia è vita. È celebrazione. È moda. È cinema. È antica e rinascerà di nuovo. Non vedo l’ora di essere a Venezia per la mostra del cinema e per altri nuovi inizi.