CIARAMBINO(MOV5STELLE):” NON SI PUO’ MORIRE A 19 ANNI PER UN’AUTOAMBULANZA CHE ARRIVA CON UN’ORA DI RITARDO.”

di Valeria Ciarambino*

Sono profondamente addolorata per la morte della giovane Rosa, ma ancor più profonda è la rabbia che provo. Non si può morire a 19 anni per un’ambulanza che arriva dopo un’ora. E purtroppo questa morte assurda conferma quello che vado denunciando da quasi 5 anni, facendo proposte che ad oggi sono rimaste inascoltate: il sistema del 118 in Campania fa acqua da tutte le parti.

Vi racconto tutti gli assurdi di questa vicenda:

– Rosa era di San Giorgio a Cremano, ma l’ambulanza è dovuta arrivare da Marigliano, unica disponibile in tutta l’Asl. Perché nella vicina Torre del Greco ci sono 3 ambulanze non medicalizzate che ci costano un patrimonio, in quanto vengono fornite all’Asl Na 3 sud dai privati, ma in casi come questi, non essendoci il medico a bordo, sono inutili. L’ambulanza di proprietà dell’Asl presente a Torre del Greco invece è inservibile perché priva di equipaggio