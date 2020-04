CONNESSIONI – sportello di ascolto gratuito per l’emergenza

L’associazione Oltre la tenda. Uno spazio per crescere per fronteggiare l’emergenza Covid-19 offre un servizio di primo ascolto gratuito e consulenze specialistiche gratuite online per chiunque ne avesse bisogno. I professionisti della relazione di aiuto in rete con altre figure professionali sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 13.30 alle 15.30 per rispondere a mail, telefonate e videochiamate di persone che hanno bisogno di essere ascoltati, di un sostegno e di un orientamento in questo momento così difficile per tutti che ci porta a fare i conti con la solitudine, con la paura e con le preoccupazioni per la situazione socioeconomica.

Lo sportello è dedicato in primo luogo alle famiglie (genitori, nonni, bambini e adolescenti) che hanno bisogno di aiuto dal punto di vista psicologico, educativo e di gestione delle relazioni nella convivenza forzata, ma anche agli insegnanti per un aiuto sulla didattica, agli adulti e più in generale a tutti i lavoratori che hanno bisogno di un supporto per la riconversione del lavoro in smart-working o di una consulenza legale, nonché un sostegno specialistico per la gestione dell’ansia e delle emozioni che emergono sempre più prepotenti durante questo isolamento.

È possibile accedere al servizio mandando una mail a oltrelatenda@gmail.com oppure attraverso la pagina Facebook dell’associazione (Oltre la tenda) seguendo le indicazioni giornaliere ivi postate e contattando direttamente l’operatore in linea.