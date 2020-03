Coronavirus, andrologi in aiuto di pazienti e di chi affronta la quarantena. Dal 30 marzo linea telefonica gratuita per consigli e informazioni

Gli andrologi italiani scendono in campo contro il coronavirus aprendo un servizio telefonico gratuito di consulenza per garantire continuità assistenziale, non solo ai pazienti che non possono più accedere alle visite specialistiche ma anche a tutti coloro che dovessero trovarsi in difficoltà durante la quarantena.

“L’isolamento a cui ci costringe la pandemia di Covid-19, se da una parte può condurre alla ricoperta del partner, dall’altra può creare dubbi e incertezze e aggravare la frustrazione derivante da problematiche andrologiche preesistenti – dice Alessandro Palmieri, presidente SIA e Professore di Urologia Università Federico II di Napoli – In questi casi l’ansia da prestazione, la frustrazione e l’emotività di questo momento, possono determinare un calo del desiderio e problemi di disfunzione erettile, eiaculazione precoce o altri disturbi sessuali che possono diventare difficili da gestire e creare maggiore disagio. Ulteriori difficoltà possono insorgere anche per le coppie che stanno seguendo procedure di procreazione medicalmente assistita per avere un figlio che non arriva e hanno dovuto interrompere i trattamenti, che, per esempio, possono essere assalite da paure e indecisioni su come gestire le terapie avviate”.

“In questo periodo di quarantena, inoltre, molti si stanno chiedendo se avere rapporti sessuali sia possibile e se questo rappresenti un rischio – osserva Palmieri – Sebbene il contagio non avvenga sessualmente, tuttavia, durante il rapporto è molto difficile non entrare in contatto con le famigerate goccioline. I rapporti sessuali non sono sconsigliati con il partner convivente, a meno che non ci sia un comprovato o un alto sospetto di contagio”.

“Proprio per fornire consigli a chi già soffre di disturbi sessuali ma anche informazioni per vivere in sicurezza l’intimità, la SIA ha attivato un servizio telefonico gratuito” – interviene Michele Rizzo, ideatore dell’iniziativa e consigliere SIA – “A partire da lunedì 30 marzo i nostri esperti saranno disponibili 7 giorni su 7 dalle 17 alle 18: contattando il centralino allo 02/50043133 si potrà parlare con un medico esperto in grado di rispondere a tutte le domande in merito al proprio stato di salute andrologico. L’assenza temporanea di riferimenti negli ambulatori pubblici e privati, chiusi su tutto il territorio nazionale, è infatti un problema per tutti questi cittadini e con questa iniziativa vogliamo essergli vicini in un momento di grave disagio, per far sì che la salute sessuale maschile non venga trascurata e i pazienti non si sentano abbandonati a loro stessi”.