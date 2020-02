Coronavirus, De Luca: “Al momento nessuna emergenza, lavoriamo a stretto contatto con il Ministero”

Le parole di De Luca durante la conferenza stampa per fare il punto sul coronavirus: “Lavoriamo in stretto contatto con il Ministro Speranza e il lavoro va avanti con grande tranquillità e collaborazione. Troppe fake news, chiediamo a tutti una responsabilità e di fare capo solo alle informazioni di Ministeri e Regione. Non ingolfate il numero verde attivato da 20 giorni. Nella nottata abbiamo avuto centinaia di chiamate. Nei casi sospetti rivolgetevi non al numero verde, ma al 118 o ai medici di base.

Non affollate pronto soccorsi con più di un familiare.

Evitate anche di andare a visitare i pazienti che non hanno grandi problemi. Daremo indicazione ai sindaci di non procedere ad atti unilaterali, ma a comunicare subito i casi che ritengono sospetti. Gli scambi con Lombardia sono tanti ovviamente. Segnalare alla Regione casi particolari. Con il Cotugno in 2 ore abbiamo notizie su accertamento fatto. Non creare clima di psicosi. Manderemo linee guida ai nostri interlocutori. Per il trasporto pubblico non doteremo di mascherine il personale. Perchè andrebbe poi dotato tutto il personale di tutti gli uffici pubblici. Ci muoveremo con ragionevolezza. Dobbiamo tutelare soprattutto il personale medico. Andiamo avanti con tranquillità nel trasporto. Domani incontro di calcio contro il Barcellona, che sarà svolto normalmente come da indicazione. Ci sono stati anche eventi di massa con le precauzioni ragionevoli di igiene personale per eventuali contatti.

Non abbiamo contagiati in Campania, ma non ci faremo trovare impreparati. Le nostre strutture saranno pronte in caso di contagi. ci saranno percorsi dedicati per pazienti che devono essere visitati, avremo percorsi separate per i ricoveri nei reparti di malattie infettive, oltre che nei pronto soccorsi. I posti letto disponibili in caso di emergenza ci sono. Dalla prossima settimana tamponi anche all’ospedale San Paolo, al Ruggi, al Moscati e a Caserta. Attualmente il Cotugno può fare verifiche su 100 tamponi al giorno. Organizzeremo punti informativi nei porti tipo una tenda dove chiamare tutti quelli che devono imbarcarsi per le nostre isole, ad esempio, da dove vengono, chi hanno frequentato. Abbiamo 200 posti letto in Campania. Avremo anche noi eventuali spazi per quarantena sullo stile della Cecchignola come caserme, ma preparemo spazi anche negli ospedali. Abbiamo 500mila mascherine, possiamo girare mascherati per un anno. Farmacie disponibili anche a preparare soluzioni simili all’amuchina per evitare speculazioni”, sono le parole del Governatore De Luca.