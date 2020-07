Coronavirus: epidemia in ritirata

Coronavirus, ecco il bollettino di oggi domenica 5 luglio 2020, con i numeri forniti dalle singole regioni e i numeri nazionali su nuovi casi, morti, guariti e tamponi effettuati, riportati da Today.it. 7 morti in Italia nelle ultime 24 ore (di cui 6 in Lombardia). Nettissimo calo rispetto agli ultimi giorni. 192 i nuovi casi confermati. Unico segnale realmente negativo oggi è che nel nostro paese sono 74 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (più 3 rispetto a ieri): l’aumento è in ogni caso non significativo per ora. Oggi si ferma l’aumento dei nuovi casi dopo 5 giorni di lenta risalita: è un segnale importante. I numeri del contagio vengono ora comunicati dal Ministero della Salute che ha sostituito la Protezione civile nell’aggiornamento quotidiano. Complessivamente sono stati fatti 37.462 tamponi nelle ultime 24 ore.

Casi totali: 241.611 (+192)

Deceduti: 34.861 (+7)

Guariti: 192.108 (+164)

Attualmente positivi: 14.624 (+21)

Tamponi: 5.638.288 (+37.462)

Terapia intensiva: 74 (+3)

Ci sono alcuni timori legati ai nuovi focolai segnalati in varie zone da nord a sud. Inoltre gli italiani in parte stanno già abbandonando l’abitudine di indossare le mascherine: non è una buona notizia. “Faccio un nuovo appello a tutti a rispettare le regole. I contagi aumentano perché molti non le rispettano. Atteggiamenti spavaldi e irresponsabili mettono a rischio la sicurezza degli altri” dice Nicola Zingaretti. In Lombardia 98 nuovi positivi. A Roma città si registrano 11 nuovi casi. In Emilia 24 nuovi contagi, 18 in Piemonte. Zero nuovi casi invece in Puglia.

I dati aggiornati sul coronavirus da tutte le regioni di domenica 5 luglio 2020:

Lombardia 94.416 (+98, +0,1%)

Emilia-Romagna 28.637 (+24, +0,08%)

Veneto 19.326 (+8; +0,04%)

Piemonte 31.423 (+18; +0,06%)

Marche 6.790 (+1, +0,01%)

Liguria 9.999 (+8; +0,08%)

Campania 4.719 (+5; +0,11%)

Toscana 10.285 (+9, +0,09%)

Sicilia 3.094 (nessun nuovo caso)

Lazio 8.186 (+14, +0,2%)

Friuli-Venezia Giulia 3.326 (nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.309 (+4, +0,1%)

Puglia 4.536 (nessun nuovo caso)

Umbria 1.447 (nessun nuovo caso)

Bolzano 2.647 (+2, +0,08%)

Calabria 1.183 (nessun nuovo caso)

Sardegna 1.370 (+1, +0,07%)

Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso)

Trento 4.873 (nessun nuovo caso)

Molise 445 (nessun nuovo caso)

Basilicata 404 (nessun nuovo caso)

In Lombardia 98 nuovi positivi e 6 morti nelle ultime 24 ore. Dei 98 casi positivi di oggi, 20 evidenziano una positività ‘debole’ e 43 sono stati individuati a seguito dei test sierologici. I guariti e i dimessi sono 73. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, leggero calo dei ricoverati con sintomi (-1). In provincia di Bergamo si registrano 33 nuovi casi certificati.