Coronavirus, Sky offre lo sconto per i pacchetti Sport e Calcio: i dettagli

“In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”. Così Sky, come annunciato dal giornalista Sky Di Marzio attraverso il suo sito, ha comunicato la sua volontà di aiutare tutti gli abbonati con uno sconto in piena emergenza Coronavirus. Il calcio è fermo da molto, si aspetta la ripresa del campionato quando sarà possibile ma non si conoscono ancora le date. È una situazione in divenire che lascia l’abbonato in un clima di incertezza tutt’altro che gratuito. Ecco allora perché Sky ha voluto dare un aiuto ai suoi utenti.

Come attivare lo sconto di Sky

Dato che la promozione non sarà automatica, è necessario accedere alla pagina Sky “fai da te”. Poi, basterà andare sulla sezione “Sconto coronavirus” e da lì attivare la promozione. Se dovesse uscire un messaggio d’errore, potrebbe essere dovuto al sovraccarico di richieste. In quel caso, è necessario provare in un secondo momento.