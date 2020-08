Covid-19: i nuovi dati dal mondo

La Grecia ha registrato 110 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. E’ il dato più alto registrato da aprile. Dei nuovi contagi, solo 9 casi sono stati rilevati tra i turisti arrivati nel Paese. Per far fronte all’aumento degli infetti, il governo ha esteso da sabato l’obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi pubblici al coperto, ad eccezione dei bambini di età inferiore a 3 anni e delle persone con problemi di salute.

Fino all’8 agosto niente più cibo al bancone in bar, pub e caffè, dove sarà obbligatorio sedersi per consumare cibo e bevande, mentre fino al 15 agosto sono previste restrizioni alle visite a case di riposo, centri rifugiati e ospedali. Limite massimo di 100 persone inoltre per cerimonie come battesimi, matrimoni e funerali. Finora in Grecia ci sono stati 4.587 casi confermati e 206 decessi.

Usa, in 24 ore altri 60mila casi e oltre mille morti – Continuano a preoccupare gli Stati Uniti, sottolinea TGcom24, dove per il quinto giorno consecutivo si contano oltre 60mila casi, a cui vanno aggiunte 1.051 vittime nelle ultime 24 ore: siamo quindi a 4,6 milioni di contagiati e 154.319 morti dall’inizio della pandemia. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie stimano che nelle prossime tre settimane potrebbero morire di Covid altri 20mila americani. Donald Trump però critica l’epidemiologo Anthony Fauci, secondo cui il numero dei casi è aumentato per misure di lockdown inefficienti e dichira che l’alto numero di casi è legato semplicemente all’elevato numero dei tamponi effettuati, maggiore rispetto a qualsiasi altro Paese.

Numeri in aumento in Romania – La Romania resta il Paese dei Balcani più colpito e nelle ultime 24 ore fa contare altri 1.075 contagi e 34 decessi, con un totale di 53.816 malati e 2.423 vittime.

Record in Iran – In Iran 208 persone sono morte nelle ultime 24 ore portando il totale dei decessi a 17.190, mentre i nuovi contagi sono stati 2,685, per un totale di 309.437. IN terapia intensiva ci sono 4.089 malati di Covid..

Sudafrica con mezzo milione di contagi – Non va meglio nel Sud Africa, con oltre mezzo milione di contagi (10.107 nelle ultime 24 ore) e 8mila decessi. Proprio il Sud Africa è il Paese più colpito nel continente africano, con circa la metà dei contagi totali: dopo il lockdown imposta ad aprile e maggio il numero delle infezioni è risalito bruscamente e il picco è previsto solo alla fine di agosto.

Oltre 50mila nuovi casi in un giorno in India: positivo anche un ministro – Situazione esplosiva anche in India, dove con i 50mila nuovi casi delle ultime 24 ore siamo ormai a un totale di 1,7 milioni. Tra i nuovi positivi anche il ministro dell’Interno Amit Shah, ricoverato in ospedale su consiglio dei medici malgrado abbia assicurato di non presentare sintomi.

Cresce il contagio a Hong Kong – Non si ferma la diffusione dell’infezione a Hong Kong, dove si contano 115 nuovi casi nelle ultime 24 ore: siamo così a oltre 100 nuovi casi per il dodicesimo giorno consecutivo nella ex colonia britannica.

Australia, sale l’allerta: coprifuoco e restrizioni a Melbourne – Aumenta l’attenzione anche in Australia, dove lo Stato di Victoria ha dichiarato la calamità e imposto nuove restrizioni dopo un bruco aumento dei casi. A Melbourne si dovrà osservare un coprifuoco notturno dalle 20 alle 5 mentre gli spostamenti diurni non potranno superare i cinque chilometri dalla propria residenza.