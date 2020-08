Covid19: Innovaway lancia Fever Pass per il controllo anticontagio nel rispetto della Privacy

E’ la soluzione ideale per la gestione in sicurezza dello screening della temperatura corporea, consente di aumentare le attività di monitoraggio preventive come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e del DL34/2020, nel rispetto della privacy, può essere utilizzato dal sistema dei trasporti , delle prestazioni sanitarie, di tanti altri pubblici servizi.

Si chiama Fever Pass, ed è stata messa a punto da Bitsolution, società napoletana del Gruppo Innovaway, realtà leader nel settore Ict.