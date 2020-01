Di Maio si dimette, ma dichiara che il governo andrà avanti

Luigi Di Maio ha annunciato le sue dimissioni da capo politico al Tempio di Adriano di Roma. L’ex capo politico chiarisce anche che non mollerà il Movimento 5 Stelle, ma contribuirà al suo rilancio. Durante il discorso d’addio al Tempio di Adriano dichiara: «C’è chi è stato nelle retrovie e, senza prendersi responsabilità, è uscito allo scoperto solo per pugnalare alle spalle. Nessuna forza politica è mai stata sconfitta da un nemico esterno, bensì sempre dal suo interno. I peggiori nemici sono quelli che uno non immagina mai di avere e che contraddicono i valori per i quali si è lottato insieme. Sono le persone che al nostro interno lavorano non per il gruppo e per gli obbiettivi comuni, ma per la loro visibilità».

Nel ripercorrere la sua parabola politica, Di Maio rivendica i risultati «Il Movimento ha vinto le elezioni politiche con il suo massimo storico, è andato al governo per ben due volte, e soprattutto ha approvato 40 leggi in 20 mesi». Di Maio non sarà più capo delegazione al governo ne aveva parlato nella riunione con i ministri del Movimento che si è tenuta a Palazzo Chigi. Adesso i poteri passano a Vito Crimi, membro anziano del comitato di garanzia, in vista degli Stati generali. Crimi ha chiarito anche che Di Maio non sarà più capo delegazione al governo. In pole, per questo incarico, c’è il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, molto amato dalla base parlamentare e i ottimi rapporti anche con Casaleggio.