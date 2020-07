ecno al fianco del Teatro San Carlo per la ripresa della stagione Lirica a Piazza Plebiscito con la Tosca di Puccini e l’Aida di Verdi

Tecno (www.tecnosrl.it) conferma il suo impegno per la cultura supportando il Teatro San Carlo per la ripresa, a Piazza Plebiscito, della stagione lirica dopo la brusca interruzione dovuta all’emergenza Covid-19. La lirica riparte a Napoli con l’esecuzione della Tosca di Puccini e dell’Aida di Verdi, questa sera con la prima serata aperta al pubblico, dopo il successo della prova aperta da sold out di Tosca dedicata a medici, infermieri e personale sanitario in prima linea contro l’emergenza.

Il supporto al Teatro San Carlo rientra in una strategia articolata di Tecno che vede il gruppo con il suo “Progetto cultura” supportare alcune delle più importanti Istituzioni culturali italiane e che ha visto l’azienda già al fianco del San Carlo per l’acquisto dell’innovativo tappeto da danza ammortizzante ‘Harlequin’.

L’azienda, fondata da Giovanni Lombardi nel 1999, negli ultimi tre anni ha finanziato, con più di 350 mila euro progetti in arte, cultura e social responsability. Tecno è un gruppo industriale leader nei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, conta oltre 3000 aziende clienti in tutti i settori industriali; nel 2005 Tecno è stata una delle prime aziende italiane a conseguire la qualifica di ESCo – Energy Service Company – accreditandosi presso l’AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas), per certificare gli interventi energetici.

L’azienda ha il suo quartier generale a Napoli alla Riviera di Chiaia in Palazzo Ischitella, e sedi a Milano, Bologna, Berlino e Parigi, ed è molto attenta al mondo delle arti con il suo “Progetto Cultura”.

All’interno del Progetto anche il supporto al Museo e Real Bosco di Capodimonte, di cui Lombardi è presidente dell’Advisory Board e al Progetto di Borsa Italiana “Rivelazioni – Finance for Fine Arts”, che promuove la collaborazione pubblico-privato per la raccolta di risorse destinate al restauro e alla digitalizzazione di opere d’arte dei più importanti musei italiani.

“E’ una grande emozione- continua Lombardi- supportare la ripresa della stagione lirica del Teatro San Carlo, uno dei simboli più forti della nostra città. Siamo orgogliosi che il Teatro San Carlo torni a far emozionare i suoi innumerevoli estimatori, con le sue opere, la sua musica, il suo coro, e riprenda a promuovere la cultura, la bellezza, e noi come Gruppo siamo sempre al fianco delle realtà del nostro territorio, che educano al bello e alle arti”.

L’azienda nel 2019 ha ricevuto, tra gli altri, il premio internazionale EBA National Winner 2019, promosso da European Business Awards; il Gruppo ha vinto per la seconda volta il premio Best Managed Companies di Deloitte ed ha conseguito la certificazione di Elite, il programma di Borsa Italiana per le aziende ad alto potenziale.