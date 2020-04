Ed Sheeran continua a pagare lo stipendio allo staff del suo pub chiuso per il Covid-19

Nonostante il coronavirus, che ha imposto da marzo la chiusura di locali e ristornati in tutto il Regno Unito, Ed Sheeran ha deciso di continuare a pagare lo stipendio a tutto lo staff del suo pub “Bertie Blossoms” . Il cantante e il suo manager Stuart Camp, riporta Tgcom24, co-proprietario dell’attività, hanno inoltre deciso di non avvalersi degli aiuti governativi per non pesare sulle tasche dei contribuenti.

Nel Regno Unito i propretari dei locali possono infatti ridurre dell’80% la paga dei propri dipendenti e avere accesso ad alcune forme di sostegno da parte del Governo. Il portavoce del cantante ha però dichiarato che “l’attività non ha chiesto e non chiederà nessun contributo governativo. Inclusi congedi, assegni, prestiti o altro”.

Un milione di sterline in beneficenza – Ed Sheeran avrebbe anche messo mano al suo patrimonio personale per aiutare diversi enti benefici sparsi per il Paese. “Ed vuole fare quello che può per aiutare. Ha diviso la cifra a sei zeri tra vari enti caritatevoli locali per sostenere gli sforzi della comunità. Ed è molto coinvolto nell’area in cui vive e sa che la sua donazione può fare un’importante differenza. Tutti gli sono molto grati”, ha fatto sapere una fonte vicino al cantante.

Victoria Beckham e il benservito allo staff – Una visione di business diametralmente opposta a quella di Victoria Beckham. A quanto riportano i media inglesi l’ex Spice ha infatti ridotto dell’80% lo stipendio dello staff, ha licenziato 30 dipendenti e ne ha messi altri 25 in cassa integrazione. La stilista è poi andata a battere cassa al Governo, per avere i sostegni economici a cui ha diritto. Una decisione legittima, ma che ha scatenato polemiche tra gli inglesi. Il suo ingente patrimonio si aggira infatti intorno ai 380 milioni di euro e insieme la marito David ha appena comprato una villa extra lusso da 22 milioni di euro.

La difesa della Beckham – “Come molti altri, Victoria con riluttanza ha ridotto lo stipendio del suo staff. Non è stata una decisione che ha preso alla leggera, ma andava fatto per la stabilità a lungo termine e per i profitti della compagnia”, ha dichiarato una fonte vicino alla Beckham. “Ha reso partecipi tutti dell’intero processo attraverso email. Si è anche tagliata il suo salario per dare l’esempio”.