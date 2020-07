Finding freedom: il libro di Harry e Meghan presto nelle librerie

Il libro di Harry e Meghan, o per essere più precisi la nuova biografia del duca e della duchessa del Sussex, ha l’obiettivo di offrire una visione univoca di ciò che ha passato la coppia nell’ultimo anno, spiegando anche cio che li ha portati a dimettersi dai loro doveri reali.

Sebbene manchino ancora alcune settimane dall’uscita ufficiale del libro Finding Freedom: Harry, Meghan e Making of a Modern Royal Family (Cercando la libertà: Harry e Meghan e la costruzione di una famiglia reale moderna), di Omid Scobie e Carolyn Durand, alcuni contenuti sono emersi in esclusiva sul giornale britannico The Times.

Ecco tutte le rivelazioni che sono trapelate da questa biografia di Harry e Meghan, in attesa dell’uscita del libro il prossimo l’11 agosto.

Meghan «ha rinunciato alla sua vita» per la royal family

Il libro rivela che Meghan Markle, in una confidenza con un’amica lo scorso marzo, ha detto di aver rinunciato alla sua «intera vita» per la famiglia reale, motivo per cui le notizie che sono circolate sul suo conto l’hanno ferita ancora di più. Sopratutto i gossip secondo cui l’idea di lasciare la famiglia reale era esclusivamente sua.

Una fonte amica della Duchessa del Sussex ha detto:

«I cittadini inglesi danno la colpa a Meghan, e anche alcuni membri della famiglia fanno lo stesso, ma la realtà è che lei ha sacrificato molto per entrare e conformarsi alla vita reale».

«Come aveva detto Meghan stessa in lacrime: ‘Ho rinunciato a tutta la mia vita per questa famiglia. Ero disposta a fare tutto il necessario. Ma eccoci qui. La cosa mi rattrista molto’».

È stato Harry e voler lasciare la famiglia reale

Il libro insiste molto sul fatto che la Megxit sia stata un’idea esclusivamente del principe Harry.

«Pochi sapevano quanto veramente il duca del Sussex sacrificasse ogni giorno per cercare di far funzionare la sua vita nelle mura di Palazzo» – si legge.

«Fondamentalmente, Harry ha sempre voluto distanziarsi dal peso di esser parte della famiglia reale… In fondo, non si è mai trovato veramente a suo agio in quel mondo. Meghan Markle gli ha aperto la porta e dato un occasione per essere felice».

Il libro descrive in dettaglio i mesi precedenti alla partenza, in cui Harry e Meghan si sentivano sfruttati dalla corona per la loro popolarità globale, che allo stesso tempo si rifiutava di sostenerli nel loro desiderio di operare in modo diverso.

Secondo le fonti vicine alla coppia, dopo queste continue lotte interne, l’annuncio bomba che Harry e Meghan stavano lasciando la royal family era inevitabile.

La faida tra Meghan e Kate non era vera (ma le due non sono mai state amiche)

Finding Freedom afferma che non ci sono mai state litigate o grossi problemi tra le duchesse di Cambridge e del Sussex: semplicemente le due non avevano nulla in comune.

Secondo il libro la stampa è stata troppo veloce ad incolpare Meghan per la decisione dei Sussex di trasferirsi a Windsor, lasciando dunque Kensington Palace e William e Kate.

Gli autori scrivono: «La verità era che Meghan e Kate non si conoscevano bene, e non hanno mai legato. La relazione tra le due duchesse non ha mai superato la mera e semplice educazione quando si sono incontrate per la prima volta».

Anche quando Kate e Meghan sono state fotografate insieme ai loro figli alla partita di polo, apparentemente le due si scambiavano a malapena parola.

Tuttavia il libro affronta una particolare gossip secondo cui Meghan ha fatto piangere Kate durante le prove per l’abito da damigella d’onore della principessa Charlotte. Questo rumors sarebbe completamente falso.

Il principe William voleva assicurarsi che Harry «non fosse accecato dalla lussuria» con Meghan

All’inizio, il duca di Cambridge era cauto nei confronti del rapporto di suo fratello con Meghan all’inizio, ed era desideroso di assicurarsi che Meghan avesse le giuste intenzioni con Harry.

«Dopotutto – si legge nel libro – questi sono due fratelli che hanno trascorso l’intera vita con persone che cercavano di trarre vantaggio dal loro rapporto».

«Entrambi hanno sviluppato un radar per rilevare quel tipo di persona, ma poiché William non sapeva molto di Meghan, voleva assicurarsi che Harry non fosse accecato dalla lussuria».

Anche il personale del palazzo era diffidente nei confronti di Meghan

Il libro descrive in dettaglio come diversi membri della famiglia reale non si fidassero di Meghan e non avessero fiducia nel suo rapporto con Harry.

«Almeno altri due membri della famiglia hanno espresso reciproca preoccupazione per il ritmo con cui la relazione di Harry era andati avanti», affermano gli autori.

Inoltre, quando Meghan e Harry iniziarono a frequentarsi, un membro senior della famiglia reale si riferì all’ex attrice come la «showgirl di Harry».

Harry e Meghan si sono sentiti messi in disparte dalla royal family

Alcune voci confermano che la coppia si sentiva frustrata dal fatto che «spesso dovevano prendere posto in eventi di secondo piano rispetto agli altri membri della famiglia».

«Anche se entrambi rispettavano la gerarchia dell’istituzione reale, era difficile quando volevano concentrarsi su un progetto e gli veniva detto che un membro della famiglia di livello più alto, che fosse il Principe William o il Principe Carlo, aveva annunciato un’iniziativa o un tour simile e quindi loro avrebbero dovuto aspettare».

Chi ha scritto il libro

Finding Freedom, dei reporter reali Carolyn Durand e Omid Scobie, descrive il muro del risentimento che lentamente si è sviluppato tra Harry e Meghan e il resto della famiglia reale.

Né Harry né Meghan hanno contribuito al libro, che si basa sulle esperienze degli autori come membri della stampa reale e incorpora citazioni da fonti vicine alla coppia.

Quando esce in Italia

Il testo, di 368 pagine, verrà inizialmente pubblicato in Gran Bretagna e in tutti i paesi del Commonwealth l’11 agosto, poi negli Stati Uniti. Il costo è di circa 20 euro.

In Italia sarà disponibile dal 2 settembre.