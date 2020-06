Franco Nero vince due Awards come miglior attore per “La Danza Nera” di Mauro John Capece

Franco Nero, già vincitore di un David di Donatello, continua a conquistare l’estero con il nuovo film di Mauro John Capece, “La Danza Nera”, ottenendo due Award come migliore attore ai NYCA New York Cinematography Awards e ai Canadian Cinematography Awards 2020. In concorso, nei due festival, lungometraggi internazionali prestigiosi e di rilievo.

La premiazione ai New York Cinematography Awards 2020, che avrebbe dovuto essere celebrata al Dolby Theter di New York, sarà posticipata, in caso di ripartenza, a settembre a causa del Covid – 19.

La Danza Nera del regista Mauro John Capece ha ottenuto, fino ad oggi, altri cinque premi: tra cui il prestigiosissimo Miglior Film ai Canadian Cinematography Awards 2020, due Awards come Miglior Film LGBTQ, Miglior Fotografia (Alessandro La Fauci, Mauro John Capece) e Miglior Poster (realizzato da Ulderico Fioretti).

Franco Nero dichiara in merito al premio vinto: “Nella mia lunga carriera ho sempre cercato di aiutare giovani registi di talento, e ricevere un premio in una metropoli così importante per la cultura come New York per aver recitato per il bravissimo Mauro John Capece ne La Danza Nera, mi lusinga e mi fa doppiamente piacere come artista cosmopolita quale mi piace essere”.

Il regista Mauro John Capece si dichiara soddisfatto e gratificato: “E’ sempre un piacere per un regista vedere che un suo attore riceve un Award. Lavorare con Franco Nero è stato bello, sul set ci siamo sempre capiti al volo. È doppiamente bello vincere sia a New York, la città al mondo che preferisco, dove mi sono formato artisticamente e dove ho mosso i miei primi passi come regista e sia in Canada, una nazione che ha sempre creduto in me e nelle mie opere”.

L’uscita del film nelle sale è stata rimandata a causa del Covid – 19 e si sta valutando uscite alternative.

Nel cast attori di rilievo quali Corinna Coroneo, Franco Nero, Flavio Sciolé, Daphne Scoccia, Giorgia Trasselli e Michela Bruni.

La Danza Nera è un film molto frontale e controverso, dedicato a chi non ha mai avuto una chance nella vita. Racconta, infatti, di un sindaco spumeggiante e amato dalla sua comunità, candidato alla Camera dei Deputati che si scontra, per ragioni etiche, con una ballerina laureata, arrabbiata e contro-corrente.