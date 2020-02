Galway: la città dove si respira lo spirito nell’Irlanda è capitale della cultura 2020

La città da visitare in Irlanda nel 2020? Galway, capitale europea della cultura 2020, insieme a Fiume, in Croazia. Dall’8 febbraio, giorno della grande inaugurazione, fino a gennaio 2021, nella città (70 mila abitanti) affacciata sull’Atlantico ogni giorno sarà un giorno speciale, con eventi di ogni genere.

I temi scelti dal comitato organizzatore sono il linguaggio, il paesaggio e la migrazione, profondamente radicati nell’identità irlandese, declinati in ogni genere di espressione artistica e culturale, con la partecipazione attiva della popolazione locale, elemento distintivo e qualificante di ogni nomination a capitale culturale. Il programma ufficiale è sul sito dedicato a Galway 2020, noi possiamo darvi qualche dritta.

Con la sottile ironia che li contraddistingue, gli irlandesi di Galway aprono il loro programma con un augurio: speriamo che piova! Un rito scaramantico, per tentare un cambiamento culturale proprio nei confronti del cattivo tempo. Verranno proposti per tutto l’anno installazioni e giochi da fare proprio sotto l’acqua o quando il vento soffia forte, per prendersi gioco del meteo inclemente e neutralizzarlo. Portatevi l’impermeabile.

L’apertura ufficiale di Galway come capitale europea della cultura 2020 è fissata per il giorno 8 febbraio, quando il centro della città si animerà con spettacoli e tanta musica, con l’esordio della Symphonic Waves, una nuova orchestra giovanile della costa occidentale irlandese che si esibirà durante tutto l’anno sia in prove aperte che in masterclass con grandi musicisti. Altra opportunità per i giovani di accrescere la propria cultura musicale a 360°, anche con esperienze di video, produzione, organizzazione, promozione di eventi e giornalismo musicale, in ambienti alcohol-free, sarà il progetto Livefeed che culminerà nell’Eye on the Edge Festival in settembre.

Per il giorno di San Patrizio, il 17 marzo, festa nazionale in Irlanda, l’artista finlandese Kari Kola realizzerà la più grande opera d’arte di luce mai realizzata, illuminando di verde le montagne del Connemara, una delle località più pittoresche del paesaggio irlandese. Di questo fanno parte da sempre anche le pecore a cui Galway 2020 rende omaggio con il progetto Baa Baa, un cartellone di eventi che celebrano l’importanza economica, culturale e ambientale delle pecore non solo in Irlanda ma anche in Europa: quindi si parlerà di lana, artigianato e tessuti, di latte e formaggio e di pascoli (da aprile a giugno).

Se amate la letteratura, il giorno mondiale dedicato alla lettura (21 aprile) verrà celebrato a Galway con il progetto Read Me I Am Yours (leggimi, sono tuo), finanziato da Creative Europe, che coinvolgerà il pubblico nel vasto mondo della letteratura europea contemporanea in traduzione, con un focus speciale dalle regioni linguistiche meno conosciute.

Il clou delle manifestazioni si avrà da fine aprile a settembre: nel lungo ponte dal 25 aprile al 3 maggio viene organizzato Cellissimo, un festival dedicato al violoncello con la partecipazione di grandi esecutori di questo amatissimo strumento, tra cui anche l’italiano Giovanni Sollima, che si cimenteranno con ogni genere musicale, da Vivaldi a Beethoven alla musica contemporanea.

Numerose le rassegne di arte, musica, cinema e teatro nell’estate di Galway 2020, però gli eventi più originali sono quelli partecipativi, che coinvolgono le persone e il pubblico, come quello di Small Town Big Ideas (Piccole città, grandi idee) che lavora sul tema del viaggio e rende protagoniste le comunità di viaggiatori per trovare nuovi modi per raccontare le loro storie. O il grande spettacolo di funambolismo che coinvolgerà 400 persone di tutte le età (ci sarete anche voi?) nell’attraversare il fiume Corrib (dal 6 al 9 agosto). O anche la performance di danza tutta al femminile con 200 donne che si esibiranno in due spettacoli dopo due settimane di workshop per celebrare le relazioni tra donne e generi coreutici nella storia.