HARRY VOLA IN CANADA, COMINCIA LA NUOVA VITA CON MEGHAN E ARCHIE

Il principe Harry ha lasciato il Regno Unito nel tardo pomeriggio di lunedì 21 gennaio, secondo diversi media britannici, per volare in Canada, e raggiungere così sua moglie Meghan e suo figlio Archie, che non ha più visto dal giorno dell’annuncio del suo ritiro della famiglia reale. Il principe, sesto in successione al trono, avrebbe preso un volo alle 17.30 dall’ aeroporto di Heathrow e dovrebbe raggiungere sua moglie e suo figlio che si trovano sull’isola di Vancouver. Comincia la nuova vita di Harry, Meghan e Archie, duchi di Sussex e non più altezze reali.

Rimangono numerose domande riguardo alla nuova vita del principe che con “grande tristezza”, si ritrova molto più distante dalla monarchia britannica con sua moglie Meghan di quanto gli sarebbe piaciuto. Come faranno con i soldi? Chi pagherà per la sicurezza della coppia le cui spese in teoria vivendo in Canada dovrebbero riguardare il governo locale. Quali collegamenti manterrà la coppia con la famiglia reale britannica? La regina Elisabetta II ha annunciato sabato, meno di dieci giorni dopo l’annuncio dello shock della “Megxit”, un accordo che consente a suo nipote di fare un passo indietro come voleva. Ma la retromarcia sarà più dura di quanto sperato, in quanto il duca e la duchessa del Sussex, che volevano mantenere un piede nella monarchia, non saranno più “membri attivi” della famiglia reale. Non saranno più in grado di rivendicare il loro titolo di altezza reale, anche se lo mantengono, né rappresenterannno ufficialmente il sovrano 93enne. Il principe Harry, 35 anni, rimane sesto nell’ordine di successione al trono, ma dovrà rinunciare alle sue funzioni militari, alle quali era legato. Parlando pubblicamente per la prima volta sulla crisi che ha causato nella monarchia britannica, domenica sera Harry ha ammesso di essere “molto triste”: “Speravamo di continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari, ma senza finanziamenti pubblici. Sfortunatamente, ciò non è stato possibile “ ha detto a una cena di beneficenza a Londra. Il duca di Sussex ha lasciato il suo paese dopo una giornata intensa in doveri reali finali. Ha fatto un’apparizione a Londra, in occasione di un vertice dedicato agli investimenti britannici in Africa, dove ha incontrato in particolare il Primo Ministro Boris Johnson. Se il Daily Express si concentra sul dolore provato dal secondo figlio di Lady D, “devastato” dall’allontanamento, altri media parlano della nuova vita della coppia in Canada, che potrebbe cominciare una produzione televisiva, capitalizzando il suo status di celebrità e la carriera di attrice di Meghan Markle. “Duke and Duchess of Netflix?” si chiedeva il Daily Mail di lunedì. Il Guardian ha sottolineato che la corona sta perdendo i suoi membri di maggior successo per i giovani, il Daily Telegraph ha sottolineato il fatto che questo atto senza precedenti consente alla monarchia di “definire i suoi confini”. “Forza potente”. I tabloid, che accusarono la coppia di volere la loro torta e anche di mangiarla, hanno accolto il fatto che il duca e la duchessa non potranno più “rappresentare formalmente la regina”. Il rapporto burrascoso della coppia con i giornali britannici, feroce con l’ex attrice americana, ha pesato sul loro desiderio di decollare. La coppia rinuncerà all’indennità reale e dovrà rimborsare alcune spese pubbliche di cui hanno beneficiato, in particolare i 2,4 milioni di sterline (2,8 milioni di euro) impiegati per rinnovare la loro residenza nel Regno Unito. “Questo è assolutamente senza precedenti” ha detto Sun Dickie Arbiter, ex segretario della stampa reale, osservando che “nessun membro della famiglia reale ha mai rimborsato i soldi”, anche quelli che erano già stati privati ​​del loro status di altezza reale. Il Daily Telegraph afferma che di fronte al costo del radicale cambiamento di vita della coppia, il principe Carlo avrebbe sostenuto finanziariamente suo figlio per almeno un anno. Il padre di Meghan, Thomas Markle, in un’intervista con Channel 5, crede che così “distruggano” e “abbassino” la famiglia reale, che fanno un supermercato “con una corona”. Prima del giovane principe, sua madre Lady Diana aveva anche perso lo status di altezza reale, ottenuta dal matrimonio, dopo aver divorziato da Charles nel 1996. La decisione di Elisabetta II segna quindi un punto di svolta nella storia di una delle più antiche istituzioni britanniche, con un nuovo funzionamento rafforzato attorno al ramo anziano. Il principe Carlo, erede al trono, aveva già espresso il suo desiderio di “riportare (la famiglia) a un nucleo di membri anziani che lavorano a tempo pieno”.