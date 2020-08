IL DIARIO DAL RITIRO DEGLI AZZURRI IN UNA GIORNATA UGGIOSA, TRA RINVII PER IL CARDINALE, COMPLEANNO DI OSPINA, MERCATO EFIGC…

Una giornata uggiosa tipicamente autunnale quella che ha accolto il risveglio degli azzurri. È già trascorsa una settimana esatta dall’inizio del ritiro a Castel di Sangro; rinviata al 3 settembre a causa delle avverse condizioni meteorologiche la visita dell’arcivescovo di Napoli, Crescenzo Sepe prevista per oggi per la tradizionale benedizione della squadra. Allenamento molto duro questa mattina per gli azzurri, messi alla prova da Gattuso. È tornato regolarmente in campo Manolas che ieri aveva lasciato in anticipo la preparazione pomeridiana per una leggera lombalgia, fortunatamente già superata.

Oggi è il compleanno di David Ospina, festeggiato sia sul campo che sui social network dai compagni, il portiere ha poi pubblicato su Instagram gli auguri ricevuti, tra questi: Allan, Ghoulam, Fabian Ruiz e tanti altri. Intanto Andrea Petagna, il cui arrivo era previsto ieri a Castel di Sangro dopo l’esito negativo del terzo tampone, si unirà al resto della squadra a fine ritiro.

Per quanta riguarda il mercato la SSC Napoli ha annunciato sui social il rinnovo del contratto a Piotr Zielinski fino al 2024, è fatta invece per il trasferimento di Allan all’Everton. Ancora in corso la trattativa su Koulibaly, il Manchester City vorrebbe pagare il difensore 65 milioni più bonus, la società già sta pensando ad un ipotetico sostituto di Kalidou, potrebbe essere Sokratis Papastathopulos, l’Arsenal vorrebbe per il giocatore 4,5 milioni, una proposta che sembrerebbe essere stata presa positivamente in considerazione dal Napoli. Resta un obiettivo di Gattuso il centrocampista francese Jordan Veretout. Più complessa invece la trattativa riguardante Milik, il presidente De Laurentiis intervenuto sul caso ha affermato: “Arek andrà via alle mie condizioni altrimenti, resterà in tribuna”.

Nel frattempo vengono rese note dalla FIGC le date relative all’inizio delle attività agonistiche:

Serie A – inizio 20 settembre 2020 – termine 23 maggio 2021

Coppa Italia – finale 19 maggio 2021

Serie B – inizio 26 settembre – termine 7 maggio 2021

Serie C – inizio 27 settembre – termine 25 aprile 2021

Serie D – inizio 27 settembre – termine (ancora da definire)

Coppa Italia Serie D – inizio 20 settembre – termine (ancora da definire)

Una brutta pagina legata al fenomeno del razzismo nei confronti dei napoletani, purtroppo l’ennesima, si sarebbe verificata a Milano secondo quanto riportato dal sito tuttonapoli.net. Un uomo questa mattina sarebbe entrato in Metropolitana indossando una t-shirt con la scritta “Odio Napoli”. Per sua sfortuna l’edicolante a cui si sarebbe rivolto per l’acquisto del biglietto era napoletano e si sarebbe rifiutato di servirlo. L’uomo a quel punto avrebbe reagito con atti di vandalismo e intonando deprecabili cori razzisti.

Domani riprendono gli allenamenti pomeridiani per gli azzurri alle 17.00 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro