Il principe William vuole tornare a fare il pilota di eliambulanze per l’emergenza coronavirus

Nel 2014 il principe William, dopo aver lasciato la Royal Air Force, era entrato in servizio come pilota di elicotteri da soccorso per la East Anglian Air Ambulance. E Buckingham Palace aveva fatto sapere che era «estremamente motivato»: «Vede questo impegno come una forma vera di servizio pubblico: aiutare la gente nei momenti di maggiore difficoltà». William operò per quattro anni dall’aeroporto di Cambridge, di giorno e di notte, soprattutto come soccorso rapido in incidenti stradali. Poi nel luglio 2017, per via degli impegni reali sempre più pressanti che era stato costretto ad assumere per sollevare l’anziana nonna regina Elisabetta II, abbandonò a malincuore le eliambulanze: «Appendo la mia tuta da pilota al chiodo», spiegò, «fiero di aver servito con una straordinaria squadra di persone, che ogni giorno ha salvato vite umane».

Ora che il suo Paese come il resto del mondo mondo lotta contro l’emergenza coronavirus, il principe, per tornare a salvare vite umane, sarebbe pronto a rimettersi la divisa. Il trentasettenne l’avrebbe rivelato, secondo la stampa britannica, a inizio marzo, quando insieme alla moglie Kate Middleton ha fatto visita a un call center del National Health Service a Croydon, nel sud di Londra. «William ha preso seriamente in considerazione l’idea di tornare a lavorare come pilota di ambulanza aerea per aiutare durante questa pandemia», avrebbe detto una fonte al Sun. «Sa che l’intero Paese sta facendo la sua parte, vuole essere utile anche lui».

Un desiderio che gli fa onore, ma che potrebbe essere irrealizzabile. La nonna regina potrebbe negargli il permesso. Perché il secondo erede al trono, in questo momento, per la corona è più importante che mai: il papà, Carlo d’Inghilterra è appena guarito dal coronavirus; il fratello Harry, dopo l’addio alla royal family, si è ritirato a vita privata in California con la moglie Meghan Markle e il piccolo Archie; lo zio Andrea di York è stato estromesso dalla vita pubblica per via del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein. «La presenza di un principe forte e in salute», ha detto la fonte al Sun, «in questo momento è fondamentale per la monarchia». Difficile dunque che William coronerà il sogno di tornare a volare. Per ora, assieme a Kate e ai tre principini George, Charlotte e Louis, resta in isolamento nella sua tenuta di campagna, Anmer Hall. In attesa di istruzioni.