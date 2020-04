In Campania, a breve, nuove misure precauzionali in vista dell’apertura di varie attività

Il resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, martedì 21 aprile. Sono 14 i nuovi positivi a Napoli città. Un pizzico di delusione dunque considerato che il 20 aprile erano stati zero i contagi a Napoli (per la prima volta dallo scoppio dell’epidemia). Sono tre i ricoverati in ospedale in meno rispetto a ieri e uno in meno in terapia intensiva. Due le persone decedute in più rispetto ai dati relativi al 20 aprile (54 in totale in città).

Tuttavia è in corso, proprio in queste ore, una riunione della task force regionale per valutare la possibile apertura, dall’inizio della prossima settimana, delle attività legate al cibo da asporto, alle librerie e alle cartolerie. La task force sta lavorando alla definizione delle misure precauzionali a tutela dei dipendenti e degli utenti, a cominciare dagli interventi di disinfezione e sanificazione dei locali dopo molte settimane di inattività”. E’ la nota della Regione Campania che apre spiragli importanti per i settori che attendevano la riapertura anche in Campania, dove vigono restrizioni più pesanti rispetto alle altre regioni italiane.

Anche secondo il consigliere comunale napoletano Nino Simeone a breve potrebbero esserci novità sulle consegne a domicilio.

NapoliToday ha intervistato nelle ultime settimane in particolare ristoratori e pizzaioli che premevano sulla necessità della riapertura, per cercare di contenere, per quanto possibile, almeno con il delivery parte del fatturato perduto con il lockdown.