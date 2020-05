Inter, affare Mertens: è quasi fatta. Il belga a un passo dalla maglia nerazzurra

Il club di Antonio Conte non molla ed è già pronto per il dopo Lautaro: Cavani e Mertens i più quotati,

quest’ultimo in accelerata. Sembrerebbe infatti, che tra l’entourage di Dries e l’Inter ci sia stato uno

scambio di documenti, da finalizzare attraverso alcuni dettagli in merito al premio alla firma del giocatore

(data la scadenza del suo contratto con il Napoli nel 2020) e ai bonus da aggiungere alla quota

dell’ingaggio (5mln di euro netti a stagione). Grande operazione di mercato del team nerazzurro, che

acquisterebbe il belga a parametro zero, sbarazzandosi ipoteticamente della concorrenza del Chelsea, in

costante pressing sull’attaccante.

Con la partenza quasi certa di Lautaro Martínez, destinato ad un futuro blaugrana e quella di Alexis

Sánchez, di ritorno al Manchester United, Mertens farebbe coppia con Romero Lukaku, suo grande amico

e collega di Nazionale, che già sogna di poter giocare le prossime partite al San Siro fianco a fianco con il

folletto fiammingo. Un desiderio che sembra diventare sempre più realtà, data i presunti contatti tra i due

su dove Dries potrebbe comprare casa a Milano.



Nel frattempo il Napoli prova il colpo di mercato con Sandar Azmoun, centravanti iraniano dello Zenit

San Pietroburgo. A rivelarlo è il giornalista Emanuele Cammaroto, che riguardo all’accordo dichiara:

“L’ingaggio non sarebbe un problema. Ad oggi due aspetti frenano l’operazione. Lo Zenit spara alto e

pretende 30 milioni, il Napoli valuta il cartellino la metà. Altro aspetto non secondario, gli azzurri

inserirebbero l’iraniano in organico senza la certezza, almeno inizialmente di un posto da titolare,

premessa che provoca qualche mal di pancia nell’entourage. Anche da qui nascono voci e tentativi di

spingere il giocatore a rimanere in Russia o comunque a non accettare la corte dei partenopei”.

A cura di Maria Pia Russo