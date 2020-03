Katy Perry è incinta: a breve arriveranno anche le nozze con Orlando Bloom

Katy Perry è davvero incinta. La voce girava da settimane ma ora la cantante trentacinquenne l’ha ufficilizzata a modo suo, mostrando il pancione nel video musicale del suo nuovo brano Never Worn White.

E scrivendo poi su Instagram che il bimbo concepito con Orlando Bloom, 43, nascerà la prossima estate: «È probabilmente il segreto che ho dovuto mantenere più a lungo. Avrei voluto dirvi tutto ma cercavo il modo migliore. E l’ho trovato attraverso la musica. Io e Orlando siamo eccitati e felici». Per Katy, che nel 2012 ha vissuto un traumatico divorzio da Russell Brand dopo appena 14 mesi di matrimonio, si tratta del primo bebè. Orlando invece è già padre di un bambino, Flynn, 9 anni, avuto dall’ex moglie Miranda Kerr.

Il 2020 per Kate non sarà solo l’anno in cui diventerà mamma. Probabilmente arriveranno anche le nozze. Era il 14 febbraio 2018 quando Orlando Bloom, in occasione di San Valentino, le regalò un rubino rosso, a bordo di un elicottero, chiedendole di diventare sua moglie. La risposta fu un elettrizzato «sì». Da allora più volte è girata voce che i due fossero sul punto di sposarsi. All’inizio si era diffuso il rumors secondo cui il matrimonio sarebbe stato celebrato a Disneyland, per la precisione nel castello di Cenerentola. Poi aveva preso quota l’idea che i due volessero fare una festa con «pochi intimi» in un «luogo misterioso». Quindi si era detto che Orlando e Katy avevano deciso di rimandare le nozze perchè volevano “fare le cose in grande”. Nel luglio 2019 a chiarire perché non avevano fretta di correre all’altare ci aveva pensato la stessa Katy: «Ora voglio pensarci bene. Entrambi siamo già stati sposati, dobbiamo lavorare ancora un pò sulla nostra relazione.

Ora PageSix scrive che i due hanno davvero programmato le nozze. Si sposeranno a giugno. In Giappone. Una location che al tempo del coronavirus, come fa notare l’informatissimo inserto di gossip del New York Post, non è delle migliori. Il paese del Sol Levante, a causa della malattia, sta già pensando di rimandare i Giochi olimpici. Se l’epidemia non si ferma, Katy e Orlando, per dirsi «sì», dovranno scegliere un’altra location.