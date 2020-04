“La casa di Carta”, ci sarà la quinta stagione?

Netflix non si pronuncia. Contattato più volte dai media e da VanityFair non lascia alcuna dichiarazione.

La trepidante attesa è finita in un nonnulla, perché La Casa di Carta non si è conclusa. Anzi. La quarta parte della serie Netflix, il cui debutto online ha richiesto dodici, lunghi mesi, si è interrotta sul più bello. E, degli otto episodi inediti, non è rimasto altro che un ricordo amaro. Su Twitter, qualcuno ha cominciato a lamentarsi. «Devo davvero aspettare un altro anno?», s’è chiesta la stragrande maggioranza degli utenti social, cui Netflix, però, non ha dato alcuna risposta. Il colosso dello streaming, che pur abbiamo provato a contattare, non ha voluto dare conto di quel che accadrà alla serie tv.

Non ufficialmente.

Formula Tv, tra i più autorevoli media spagnoli, ha diffuso nell’ottobre scorso l’indiscrezione di una quinta stagione. Stando a quanto scritto dal sito web, la Vancouver Media, casa di produzione dello show, avrebbe deciso di realizzare un quinto ciclo di episodi, il cui primo ciak avrebbe dovuto essere battuto a gennaio. La pandemia, però, avrebbe imposto uno stop alle riprese, ritardando senza possibilità di rimedio il debutto delle puntate inedite. Un debutto lento, sofferto, ma inevitabile e, soprattutto, necessario.

Per quanto non sia opportuno dilungarsi in spoiler, raccontando il perché e il percome del gran finale, l’ottavo episodio de La Casa di Carta 4 non è perso l’atto conclusivo della saga, ma il suo (nuovo) inizio. Alla Banca di Spagna, dove avrebbe dovuto risolversi l’azione, nulla si è mosso davvero. Ci sono stati spari. Ci sono stati morti. C’è stato qualche colpo di scena, qualche scandalo, la promessa di salvezza. Ma non c’è stata risoluzione. La banda è rimasta al suo posto, la polizia nella tenda. A muoversi, piccole pedine sulla scacchiera, sono stati pochi personaggi, che nel proprio girovagare hanno visto sbocciare il seme di una nuova storia. La Casa di Carta continuerà. E poco importa che Netflix non voglia pronunciarsi in via definitiva sul futuro della sua serie più nota.

Dare un seguito alle avventure del Professore è inevitabile: un atto dovuto nei confronti di un pubblico che, nonostante l’eterno ripetersi dell’uguale (prima la Zecca, poi la Banca), si è mostrato fedele, leale. Si è scoperto pronto a difendere la serie dalle accuse dei detrattori per professione. Perché La Casa di Carta non è passibile di semplici giudizi: è protagonista di una dicotomia netta. La si ama o la si odia. E, quando la si odia, la si odia davvero, certi che sia una porcata gentista, tenuta in piedi da fenomeni (volutamente) nazionalpopolari.

Le canzoni, Umberto Tozzi e Franco Battiato, hanno diviso. La trama della serie ha diviso. Il suo successo ha diviso. Intanto, però, se n’è parlato. E Netflix non potrà fare a meno di parlare ancora. La questione, dunque, è il come, ed è il quando. Se una quinta parte de La Casa di Carta è necessaria a dare un finale adeguato alle vicende del Professore, una sesta è difficile da metabolizzare. Il troppo stroppia, si dice. E pensare che la banda possa tentare un terzo colpo o essere ripresa su un’isola tropicale, a vivere chissà quale vita miliardaria, un poco stanca.