La mafia in Puglia in “Per sempre tuo, Cirano. Un giornalista contro le mafie pugliesi” di VincenzoArena

E’ stato pubblicato dalla casa editrice I libri di Icaro Per sempre tuo, Cirano. Un giornalista contro le mafie pugliesi, il saggio di inchiesta scritto da Vincenzo Arena, giornalista da sempre impegnato nella denuncia delle attività mafiose nel territorio pugliese.

Il libro è il primo della collana Sōkrátēs, una raccolta di cinque saggi che si prefigura come un lavoro editoriale inedito ed esclusivo, di grande interesse sociale e storico. La collana è curata da Annibale Gagliani, scrittore e giornalista, e ha l’obiettivo ambizioso di instaurare un dialogo diretto con il lettore.

Per sempre, tuo. Cirano. Un giornalista contro le mafie pugliesi di Vincenzo Arena viene introdotto dalla prefazione di Attilio Bolzoni, giornalista de La Repubblica, che riassume l’intento dell’autore di questo saggio d’inchiesta nel seguente modo: “Vincenzo Arena con questo lavoro tenta di andare in profondità, al di là della cronaca quotidiana e delle apparenze e lo fa, in particolare, sul tema della presenza delle mafie in Puglia. Quella Puglia in cui ci sono tante mafie, forse troppe. Non così potenti come le calabresi e le siciliane, ma sicuramente feroci e per troppo tempo non adeguatamente investigate.”

Il volume, il cui titolo si rifà alla nota canzone di Francesco Guccini, sta già destando curiosità nei lettori e nella critica, non solo per il coraggio con cui è stato scritto, ma anche per l’impostazione editoriale originale. Si tratta, infatti, di un viaggio nelle mafie pugliesi, con riferimenti anche altre esistenti nel resto del Meridione, attraverso gli articoli più esplicativi pubblicati dal giornalista nel periodico mediapolitika.com, che ricorda la struttura di un diario personale.

Vincenzo Arena è pugliese di nascita, siciliano di origine, romano d’adozione per 12 anni. Oggi vive a Bisceglie (BT). Laureato in Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo, ha conseguito un Master in Affari Pubblici e Parlamentari. È stato consulente del Servizio Comunicazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo oltre un decennio trascorso nella Capitale, è tornato in Puglia dove lavora come Digital Project Manager e Web Designer. Giornalista pubblicista, editorialista e fondatore del periodico mediapolitika.com, collabora con Ossigeno per l’Informazione, osservatorio nazionale dei cronisti minacciati e sotto scorta. È docente e formatore presso l’Università di Roma Tor Vergata e presso enti privati, pubblici, associazioni e spazi di coworking.