La regina Elisabetta e il comunicato più breve della storia

Trentaquattro parole, non una di più. La nota ufficiale di Buckingham Palace datata 8 gennaio 2020 sarà ricordata come uno dei comunicati più brevi ma allo stesso tempo incisivi nella storia della corona britannica. Meghan Markle e il principe Harry avevano appena annunciato la loro intenzione di dimettersi da membri senior della famiglia reale, cogliendo tutti di sorpresa, compreso la regina Elisabetta.

«Lei sapeva che i Sussex non erano felici in Inghilterra», afferma l’esperta Ingrid Seward nel nuovo documentario «The Queen: In Her Own Words». «Sapeva pure che ne stavano discutendo con lo staff, ma non si immaginava certo che avrebbero rilasciato all’improvviso quel genere di comunicato. L’hashtag #megxit è volato subito tra i più popolari e la sovrana è stata quindi trascinata in una bufera social».

Non ci è dato sapere se leggendo la notizia sia davvero sobbalzata sulla poltrona, di sicuro però Lilibet non ha perso la calma e in poche ore ha replicato con decisione e autorità: «Le discussioni con i Sussex sono ancora in una fase iniziale», è la traduzione della nota. «Comprendiamo il loro desiderio di un approccio diverso, ma queste sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate».