L’inizio del 2020 nell’era Social. Il pensiero di Peppe Ventura

3-2-1. Nemmeno il tempo di finire il countdown per festeggiare l’arrivo del nuovo anno che rischiamo di incappare in una terza guerra mondiale.

Assurdo. Io in questo momento ho preso il bicchiere col prosecco ed ho già visto delle persone scrivere status riguardo l’ingresso dell’Italia in guerra.

“Dove andiamo. Non riusciamo a vincere una partita, figuriamoci una guerra”

E via così. Gli opinionisti 2.0 iniziano a dare sentenze, delucidazioni riguardo quel che potrebbe essere un problema mondiale. Ma a loro non interessa. A loro interessa l’hype, interessa riscuotere successo sul mondo social. Che ce’ ne fotte della guerra. Ma tu ci pensi. Quella mica veramente la fanno, è tutto per fare soldi. Diranno geni contemporanei.

E proprio mentre si ragione alla battuta più divertente. L’Australia inizia a bruciare. Una vera e propria catastrofe.

Sorseggio il mio prosecco. Ancora.

Apro Facebook e Instragram e mi ritrovo canguri ovunque. Gente che odia cani, che non sopporta nemmeno le formiche inizia a condividere alberi, canguri, koala con tanto di cuoricini. Mi manchi. RIP. Cor mi. Che ingiustizia. La galera è il riposo del leone. Ma cosa c’entra? Niente, deliravo anche io.

E mentre l’Australia inizia a rinascere e quindi non fa più Hype, in Cina si inizia a chiacchierare del CORONA VIRUS. Lo devo scrivere in maiuscolo perché vi ha fatto diventare SCEMI.

Però una cosa intelligente la devo scrivere. Il problema non è il vostro, fin quando non è il vostro.

E così l’avete lasciato li. Non meritava il vostro commento, tanto era in Cina ed a voi non dava fastidio. Che ce ne fotte, chill mica dalla Cina arriva in Italia…

Ed allora un RIP KOBE BRYANT è quello che ci vuole, sempre stato un tuo grande fan pensa che io non è che non ho mai visto una tua partita, io non ho mai visto una partita di Basket in vita mia. Ma comm’ facc a nun mettere la foto tua ja, la stanno mettendo tutti.

Sarei scemo se facessi il contrario o sono scemo se faccio questo (?).

( Continuo a sorseggiare il mio prosecco).

E mentre l’amore sconfinato per Kobe sfuma inizia a scalare la vetta dell’hype BUGO. Mi scoccio di scrivere questo fatto di Bugo tanto già lo sapete. Non fa ridere. Ed io mi sono scocciato di scrivere, voi di leggere penso.

Anche perché non c’è tempo bisogna andare a fare la spesa. Svuotare gli scaffali, prepararci alla catastrofe.

Il corona virus è in Italia.

A proposito ma è l’amuchina o la muchina? No sacc’ bast che me ne dai un po’.

Quindi mancano mediamente 300 giorni al 2021 ed io non riesco a capire una cosa importante:

“ Cosa c’era nel prosecco?”