Lisbona: Frammenti di cultura Italiana di Lisbona – Aria d'Italia

Lisbona, giovedì 30 aprile nella capitale del Portogallo, partirà il nuovo progetto a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona. A dare il via in una conversazione dal titolo «Aria d’Italia» sarà il jazzista Biellese Massimo Cavalli, il progetto si presenta come un podcast settimanale di 30 minuti in cui il giornalista Marcello Sacco presenta al pubblico portoghese, e non solo, artisti, scrittori e intellettuali italiani. Ad ideare la trasmissione radio è la direttrice dell’Istituto di Cultura Luisa Violo, per cercare di superare la distanza fisica e

riaprire le porte, sia pur virtualmente, dell’Istituto.

Le puntate, che si avvalgono anche della collaborazione tecnica di Francesco Tomei, verranno settimanalmente diffuse attraverso il sito dell’IIC di Lisbona e i suoi account social e si articoleranno in interviste, brani musicali, spezzoni cinematografici e tante altre suggestioni ispirate dall’ospite e dal tema della puntata. Gli ospiti che si succederanno nelle conversazioni parleranno del loro lavoro e dei loro progetti nei più svariati ambiti di

attività e di ricerca, per comporre un quadro più chiaro del mondo in cui siamo vissuti e di

quello in cui vivremo.

Il secondo incontro, in onda giovedì 7 maggio, avrà come

protagonista il poeta Valerio Magrelli.

A cura di Raffaele Fattopace