Maria De Filippi: “Stiamo riadattando i miei programmi per tenere compagnia ai telespettatori”

Nemmeno il coronavirus è riuscito a fermare Maria De Filippi. Da “Amici” a “Uomini e Donne”, durante il lockdown ha riadattato i suoi programmi per tenere compagnia ai telespettatori. In cantiere ha messo anche “Amici Speciali”, per aiutare la Protezione Civile, e una rivisitazione di “Temptation Island”. E sugli scontri in diretta chiarisce: “Sono vera nel bene e nel male davanti alla telecamera”.

Il pubblico ama la sua conduzione pacata, ma anche lei a volte perde le staffe. Negli ultimi tempi si è scontrata in diretta con Filippo Bisciglia e Alessandra Celentano, mantenendo toni pacati ma andando dritta al punto.”Io in quello sono vera, nel bene e nel male. Quando discuto con una persona con cui ho una confidenza particolare su qualcosa che non ritengo giusto, la discussione non è calmierata dalla presenza del pubblico o dalla telecamera”, ha raccontato a “Vanity Fair”.

“Amici Speciali un’occasione per aiutare le Protezione Civile” – La conduttrice non ha smesso di lavorare e ha messo in cantiere anche “Amici Speciali”, quattro serate di ballo e canto in prima serata su Canale 5 per aiutare l’Italia in questo momento difficile, “L’idea è aiutare la Protezione Civile: i ragazzi, i ballerini e i cantanti, si esibiscono per questo. Sono stati carini perché non hanno mai vissuto il problema della gara, non ci sarà il pubblico e ci saranno le distanze da rispettare. Naturalmente ci sarà una gara e un vincitore, ma con uno spirito diverso”, ha spiegato.

“Uomini e Donne riparte senza pubblico” – Dopo la versione “a distanza”, anche “Uomini e Donne” è pronto a ripartire con i tronisti in studio. “Lunedì 4 maggio riprende Uomini e Donne nella sua versione classica, anche se fino a un certo punto, visto che non ci sarà né il pubblico, né tutte le persone che vivono a Milano e nelle zone più colpite dal coronavirus. Penso che una parte digitale resterà anche nella nuova versione”.

In cantiere anche una versione rivisitata di “Temptation Island” – E per i prossimi mesi la De Filippi sta ragionando a una versione rivisitata di “Temptation Island”: “Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori. La gelosia nasce sempre da questo, Stiamo cercando di lavorare su questo”.