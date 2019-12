Mattarella conferisce 32 onorificenze. Premiato chi si è distinto per solidarietà e cooperazione. Due campani tra di loro:Donato Matassino e Rosalba Rotondo.

Nel 2008 donò l’intera liquidazione di 50 anni di carriera universitaria per la realizzazione di una scuola in Africa. Donato Matassino, 85 anni, di Ariano Irpino (Avellino), è Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per il suo generoso contributo per il sostegno al diritto allo studio per i bambini nei Paesi svantaggiati e per la promozione della ricerca scientifica in Italia”.

Già Professore ordinario di Zootecnica dell’Università “Federico II” di Napoli, è fondatore e presidente del Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative (ConSDABI).

Nel 2008, a seguito dell’incontro con le Suore della Visitazione che chiedevano sostegno per costruire la scuola “Magnificat” presso la loro missione in Madagascar, decise di donare l’intera liquidazione di 50 anni di lavoro accademico per il progetto. Negli anni successivi, a sue spese, ha anche permesso la realizzazione di campi da basket e pallavolo, e della sala informatica.