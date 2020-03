Meghan e Harry, ultimo ritorno in Inghilterra

Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare (e scrivere) di lei, Meghan Markle, la ribelle duchessa di Sussex responsabile, secondo i più, dell’allontanamento di Harry dal fratello e dalla famiglia reale, fino a spingerlo a rinunciare al suo titolo, la prima volta per un membro di casa Windsor dai tempi di Edoardo VIII e Wallis Simpson.

Eccola Meghan, sorridente, secondo VanityFair, al fianco del marito che torna a stringerle la mano in pubblico come se niente fosse successo nei giorni turbolenti della Megxit, con lui a tu per tu con la nonna, il padre Carlo e il fratello William.

Dopo i primi avvistamenti nel pomeriggio, per un pranzo privato al The Goring Hotel, lo stesso cinque stelle dove Kate Middleton alloggiò con la famiglia prima del royal wedding con William, la rentrée è in grande stile, in occasione degli Endeavour Fund Awards alla Mansion House, residenza del sindaco di Londra, evento a cui i duchi di Sussex avevano partecipato anche nel 2019 e che è dedicato a tutti coloro che sono riusciti a riprendere in mano la propria vita dopo aver subito incidenti. Fasciata in un tubino turchese a manica corta, abbinato a un rossetto rosa acceso e lunga coda, Meghan più raggiante che mai ha sfidato la proverbiale pioggia londinese al fianco del marito, tra (tanti) sguardi d’intesa e la solita complicità.

Ha lo sguardo della vittoria dipinto sul viso, Meghan, Harry non la lascia un attimo e finalmente sembra rasserenato anche lui, dopo i musi lunghi del rientro solitario nel Regno Unito. L’appuntamento è importante, gli Awards sono supportati dalla The Royal Foundation, fondata da Harry e dal fratello maggiore, e questa potrebbe essere l’ultima volta che il secondogenito di Carlo e Diana presenzia alla serata, dato che ha lasciato ufficialmente la Fondazione, ormai saldamente nelle mani dei duchi di Cambridge.

Una scelta ben ponderata dai Sussex, che presto avranno un proprio ente benefico. Le attenzioni, per il momento, sono tutte sulle prossime ore. Meghan, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe rimanere a lungo a Londra, ma solo fino al prossimo 9 marzo, è anche per questo che ha lasciato il figlio in Canada. Qualche obbligo improrogabile e poi uscirà di scena (almeno come reale).