Napoli, Capodanno: “Piazza Immacolata manufatto pericolante da riparare”

” A seguito delle segnalazioni pervenutemi da alcuni residenti mi sono recato in piazza Immacolata, nel quartiere Arenella, per verificare lo stato manutentivo di un manufatto che si trova, nei pressi dell’ingresso dell’omonima parrocchia, in un piazzale che viene frequentato anche da numerosi ragazzi che utilizzano tale spazio per i loro giochi – afferma Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari -. Effettivamente ho potuto riscontrare la presenza di una sorta di pedana in muratura che viene utilizzata anche come seduta e che, allo stato, si presenta in pessime condizioni manutentive, con uno dei due muri laterali rotto e sfalsato rispetto alla posizione originaria e gli altri muri lesionati “.

” Inoltre – sottolinea Capodanno – la cavità sottostante al piano orizzontale viene utilizzata come una sorta di minidiscarica, all’interno della quale si trovano depositati rifiuti di ogni genere “.

” Dalle informazioni acquisite, anche attraverso i social – puntualizza Capodanno -, pare che, benché il problema sia datato e sia stato più volte segnalato anche per il paventato pericolo, specialmente per i ragazzi che frequentano l’area in questione, a tutt’oggi gli uffici compenti non abbiano ancora provveduto a mettere in campo le necessarie attività manutentive “.

Capodanno non sollecitare gli uffici competenti, chiede che, nel frattempo, effettuati i necessari sopralluoghi, in attesa dell’intervento definitivo, auspicabile a breve, si provveda a mettere in campo le opportune opere provvisionali, recintando l’area nella quale si trova il manufatto in questione e segnalando l’eventuale pericolo.