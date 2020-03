Napoli, il Cardarelli lancia un’appello: “Abbiamo disperato bisogno di sangue. Non lasciatevi spaventare dal coronavirus, i malati hanno bisogno di voi”

Vincenzo De Luca ieri sera in diretta a Carta Bianca ha lanciato un appello denunciando la carenza di donazioni di sangue.

Così anche Michele Vacca, responsabile regionale del centro sangue dell’ospedale Cardarelli di Napoli, questa mattina, ha precisato a tal riguardo: “L’emergenza epidemiologica del coronavirus sta avendo un effetto collaterale grave: il mancato spostamento delle persone sta causando una carenza gravissima di sangue. Non c’è nessun rischio per donare il sangue. Ne abbiamo disperatamente bisogno in questo momento, perché ci son tanti pazienti che sopravvivono grazie al sangue. I generosissimi cittadini campani devono fare uno sforzo. E’ possibile donare il sangue in tutti gli ospedali della Regione. Stiamo dando la possibilità a tutti di poter accedere alle informazioni per poter donare il sangue: è fondamentale. Queste persone non possono permettersi di ammalarsi”.

Questo è l’ultimo messaggio di De Luca, il governatore della Campania, con il quale decorre la nuova ordinanza contro il Covid-19: “Ho disposto con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, la chiusura degli esercizi pubblici di barbiere, parrucchiere, centri estetici”.

La mancata osservanza è punita a sensi dell’articolo 650 del codice penale, cioè il seguente: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.