Natale 2019, tutti gli auguri delle royal family

Puntuali come ogni anno, anche nel 2019 i reali hanno fatto gli auguri ai sudditi con le tradizionali Christmas Card, le cartoline che da sempre spediscono, tra gli altri, alle associazioni benefiche che sostengono e ai membri dei loro staff, ma anche ai «comuni mortali» che mandano loro gli auguri per le feste. Tradizione e modernità, oggi, sono tutt’uno, e le cartoline di auguri, pur mantenendo la loro (bellissima) tradizione cartacea, viaggiano molto velocemente anche in rete.

È stato, ad esempio, il caso di quella di Kate e William, rivelata non dall’account ufficiale di Kensington Palace, come da prassi, ma da una charity sostenuta dalla duchessa, che una volta ricevuta l’ha messa su Instagram. Agli addetti ai lavori è arrivata in contemporanea (non a caso il giorno successivo, il 19 dicembre) era sulla prima pagina del Daily Mail.

Più tradizionalisti, da sempre, i reali spagnoli, i primi a diffondere le cartoline di Natale 2019. Felipe e Letizia hanno scelto una bella foto di famiglia insieme alle figlie Leonor e Sofia, scattata lo scorso 19 ottobre durante una visita a Oviedo. Come sempre, tutti hanno firmato gli auguri, comprese le principesse. Auguri anche dagli ex sovrani, Juan Carlos e Sofia, che dopo tanti anni hanno optato per un piccola rivoluzione, utilizzando una loro foto insieme. In passato era sempre stata un’immagine della Natività ad accompagnare la cartolina dei cattolicissimi Borbone.

Tutti in bianco davanti all’obiettivo dalla Giordania: i sovrani Rania e Abd Allah II e i quattro figli, Husayn, Iman, Salma e Hashem, mentre dal palazzo reale di Oslo non è arrivato solo un posato formato famiglia, ma anche tanti scatti pieni dell’attesa per le feste. Ingrid, erede al trono, e il fratello minore Sverre Magnus colti tra preparativi davanti all’albero e uno sguardo ai dolci sulla tavola. L’atmosfera natalizia, in fondo, è la stessa in ogni casa. Auguri!