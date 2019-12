NEL CARCERE FEMMINILE DI POZZUOLI “SOSTANO” LE EMOZIONI GRAZIE A GINO RIVIECCIO E MARIO MAGLIONE.IL GARANTE CIAMBRIELLO:”NATALE COME RINASCITA.”



Si è tenuto questa mattina nel carcere femminile di Pozzuoli uno spettacolo teatrale insieme agli artisti Gino Rivieccio e Mario Maglione, a cura della cooperativa sociale Città della Gioia e al Garante per i detenuti in Campania Samuele Ciambriello. Un momento di riflessione ma anche di allegria per chi deve trascorrere le feste natalizie in carcere, lontano dalle famiglie. “Noi della cooperativa lavoriamo con il Garante da un anno ad un progetto sulla genitorialità, un concetto che riguarda la responsabilità della pena, per aiutare le detenute a migliorare i loro atteggiamenti, vediamo come grazie a questi progetti può cambiare la loro visione delle cose e possono acquisire maggiore consapevolezza di ciò che hanno commesso”, spiega Anna Malinconico, presidente di Città della Gioia.

“Vivere Natale in carcere rappresenta anche un momento di riflessione e la musica aiuta la memoria. Anche la malinconia può servire per stimolare i ricordi di ciò che hanno perso e far scaturire nelle detenute il coraggio di una nuova vita”, dichiara il Garante Ciambriello.

L’artista Gino Rivieccio, commosso durante lo spettacolo, spiega: “Il teatro è fondamentale, e può aiutare a passare dalla reclusione all’inclusione favorendo quindi il reinserimento”. “La canzone napoletana aggrega tutti, portarla in carcere è il massimo per un artista e per me è un bellissimo dono di Natale essere qui”, conclude il maestro Mario Maglione.