OSPEDALE EVANGELICO BETANIA: APRE L’AMBULATORIO DI ORTOPEDIA PEDIATRICA

Dal 1° gennaio, tutti i mercoledì, l’Ospedale Evangelico Betania apre le porte ai bambini con l’Ambulatorio di Ortopedia Pediatrica. Per i piccoli pazienti fino a 14 anni ci sarà la possibilità di visite e percorsi terapeutici in tutte le patologie ortopediche non chirurgiche: scoliosi, dorso curvo, ginocchio valgo, piedi piatti o torti.

“L’apertura dell’ambulatorio di ortopedia pediatrica è stata decisa per rispondere alla richiesta di servizi di ortopedia pubblici sul territorio di cui siamo destinatari, anche attraverso il Pronto Soccorso, che è aumentata notevolmente nell’ultimo anno”, spiega il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e primario dell’Unità Complessa di Ortopedia Giacomo Negri.

“Nel nostro territorio, infatti, a fronte di una percentuale elevata di bambini e adolescenti c’è una carenza di servizi di assistenza pediatrica specialistica per cui bisogna ricorrere a presidi ospedalieri spesso distanti”, continua Negri. “Dal Dipartimento Materno-infantile dove nascono oltre 2.000 neonati all’anno, ma anche dal Pronto Soccorso, arrivano decine di richieste di trattamento delle patologie ortopediche. Ad esempio molti genitori ci chiedono informazioni per la cura del piede torto, di cui ne soffrono 1 neonato su 1000, o del piede piatto, patologia tra le più diffuse tra i bambini. Dopo la nascita avvenuta nel nostro ospedale tanti genitori si rivolgono a noi per essere aiutati nelle patologie ortopediche più frequenti. Da oggi con il nuovo ambulatorio possiamo aiutarli”.

L’ambulatorio di Ortopedia pediatrica sarà coordinato dal dott. Giacomo Negri, che sarà affiancato dalla dott.ssa Filomena Riccardi e dall’infermiera Raffaella Nappo.

“Le patologie ortopediche sono sempre più diffuse tra i bambini e gli adolescenti anche per il cambio degli stili di vita, come ad esempio le posizioni assunte nell’uso di console per il gaming”, racconta Giacomo Negri, “l’ambulatorio si propone di diventare un punto di riferimento per le migliaia di famiglie del territorio, spesso meno abbienti, anche nella prevenzione delle patologie ortopediche e nei problemi dell’accrescimento”.

L’Ambulatorio sarà attivo tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 16.00. La visita specialistica ha un costo simbolico di 5,00 euro solo per il 2020, reso possibile grazie al contributo delle Chiese protestanti tedesche che sostengono alcune attività dell’ospedale. In particolare l’ambulatorio è stato attivato grazie al contributo di “Bread for the World”, l’agenzia di sviluppo e soccorso attiva a livello globale delle Chiese evangeliche della Germania.