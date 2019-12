Papa Francesco, appello alle famiglie: “Tornate a parlare, a tavola spegnete i telefonini”

Papa Francesco, durante l’ultimo Angelus del 2019, ha voluto invitare le famiglie a mantenere la comunicazione e rinunciare ai telefonini a tavola. “La Santa Famiglia, Gesù, Giuseppe e Maria, pregavano, lavoravano e comunicavano tra loro e io mi domando: tu nella tua famiglia sai comunicare o tu sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno col telefonino sta chattando? In quella tavola sembra un silenzio

come fossero a messa. Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia. È un tesoro prezioso: bisogna sempre sostenerla e tutelarla”.

La famiglia deve essere sostenuta e tutelata: l’appello è quindi arrivato da Papa Francesco che ha invitato anche a riscoprire, all’interno dei nuclei, la comunicazione e il dialogo. E guardando alla famiglia di Nazareth, che fu costretta ad andare in Egitto, il pontefice ha rivolto anche un pensiero ai migranti. Nel saluto domenicale dell’Angelus, l’ultimo del 2019 e particolarmente affollato, il Papa ha anche pregato, con i fedeli radunati a piazza San Pietro, per le vittime dell’attentato in Somalia. “Preghiamo il Signore per le vittime dell’orribile attentato da Mogadiscio, in Somalia, dove nell’esplosione di un’autobomba, sono state uccise oltre settanta persone. Sono vicino a tutti i familiari e a quanti ne piangono la scomparsa”, ha detto Papa Francesco.

Il messaggio di Bergoglio durante, festa liturgica dedicata alla Sacra Famiglia, è stato tutto incentrato proprio sulla necessità di ritessere i fili all’interno delle famiglie. “Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia” ha detto, sottolineando come sia “un tesoro prezioso” da “sostenere” e “tutelare”. E ha affidato “a Maria Regina della famiglia, tutte le famiglie del mondo, specialmente quelle provate dalla sofferenza o dal disagio”.

Poi il pensiero a migranti, profughi, a quelle famiglie costrette a lasciare la loro terra. La Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, costretta a recarsi in Egitto, “solidarizza così con tutte le famiglie del mondo obbligate all’esilio, solidarizza con tutti coloro che sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa della repressione, della violenza, della guerra”, ha rimarcato il Papa. Ultimo Angelus di quest’anno per Papa Francesco che chiuderà il 2019, come di consueto, con il ‘Te Deum’ del 31 dicembre, la celebrazione in cui si ringrazia Dio per l’anno appena trascorso. Al termine della celebrazione Papa Francesco si recherà anche a Piazza San Pietro per pregare davanti al presepe allestito quest’anno dal Trentino.