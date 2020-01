Ragazzina pestata da altre coetanee

Una violenza inaudita e spaventosa se si pensa che a generarla sono un gruppo di ragazzine minorenni. Sono le protagoniste dell’aggressione di cui è rimasta vittima una loro coetanea all’esterno di un centro commerciale di Casoria. La giovanissima è stata accerchiata e picchiata con violenza a turno dal gruppo di ragazze, probabilmente per una lite per futili motivi. Decine di adolescenti sono rimasti lì a guardare e a riprendere con i cellulari invece di intervenire. Alcuni incitavano manco fossero in un’arena.

La violenza è stata ripresa con un telefonino da altri giovanissimi presenti sul posto e il video sta facendo il giro del web. In pochi minuti è stato condiviso in diversi gruppi Whatsapp e le immagini sono davvero agghiaccianti. Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini per condurre velocemente le indagini. Sul caso si è espresso anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha condannato la violenza. Ecco quanto evidenziato da “Linkabile”: “Botte da orbi fra ragazzine. La segnalazione che ci è arrivata ci lascia a bocca aperta. Un folto gruppo di adolescenti ha accerchiato una ragazzina che è stata picchiata con una violenza e una brutalità impressionanti. Un agguato in piena regola. E pensare che a metterla in pratica siano adolescenti fa venire i brividi. È il segno che non esistono più freni, non esistono più limiti. La cultura della violenza, spesso acquisita in famiglia, prende il sopravvento e crea generazioni di incivili e delinquenti. Abbiamo deciso di segnalare il video alle forze dell`ordine. Chiediamo che vengano visionate le telecamere del parco commerciale e individuate le ragazzine responsabili dell’aggressione”.

In un primo momento era circolata l’ipotesi secondo cui l’aggressione era avvenuta all’esterno del cinema cittadino. È arrivata immediata la condanna dell’episodio da parte degli imprenditori che hanno specificato: “Tale episodio non è accaduto presso l’UCI Cinema ma presso l’area parcheggio di un supermercato. Con questo non voglio dire che non potrebbe succedere anche presso l’UCI ma almeno, presso il nostro centro è sempre presente un servizio di vigilanza che prontamente, al verificarsi di episodi simili, interviene e scongiura il peggio”.