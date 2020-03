SINDACO DI AVELLINO, FESTA: “REGIONE INEFFICACE, PROVVEDEREMO A REPERIRE 5000 TAMPONI

“Noi sindaci dobbiamo fare i sindaci per salvaguardare salute e sicurezza delle nostre comunità”, così è intervenuto stamane, nel suo intervento alla trasmissione televisiva “Uno Mattina”, in onda su Rai 1, il Sindaco di Avellino Gianluca Festa, lanciando un grido d’allarme sulla situazione in cui riversa il capoluogo irpino e la sua provincia lamentando l’inefficacia delle azioni poste dalla Regione Campania: “Prendendo spunto da quanto attuato in Corea del Sud ho dato vita al modello Avellino che prevede tre tappe fondamentali: il pedinamento, la cattura e l’isolamento del virus”. Si procederà ad effettuare test rapidi prima sul personale sanitario, impiegato in prima linea a contrastare il COVID-19, ricostruendo poi la mappatura dei contatti del paziente risultato positivo. La quarantena, a cui eventuali e ulteriori pazienti positivi dovranno sottoporsi, avverrà non in isolamento domiciliare ma in strutture che metterà a disposizione il Comune di Avellino.”

Prontamente il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha manifestato le sue perplessità in merito all’ambizioso progetto sanitario.

Attualmente la Provincia conta 183 contagiati, di cui 15 nella città capoluogo. Sarà Avellino in grado di poter attuare il programma di Gianluca Festa? Intanto le famiglie vivono serrate in casa, in una situazione economica e sociale molto preoccupante, con grandissime difficoltà per affrontare il quotidiano e con nessun intervento ideato, ad oggi, per fronteggiare un futuro certamente non roseo.

Anna Pavarese