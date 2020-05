#StandWithWomen: Salma Hayek Pinault e Gucci insieme contro la violenza di genere

Durante i periodi di crisi, proprio come questo che stiamo passando a causa della pandemia Covid-19, sono gli individui più vulnerabili a subirne maggiormente le conseguenze.

Disuguaglianze di genere che si ampliano, disparità e soprattutto un aumento della violenza sulle donne e degli abusi subiti in casa (i dati di Google Trends indicano un aumento del 143% delle ricerche effettuate a livello globale con riferimento ai termini ‘violenza domestica’), sono alcuni dei fattori allarmanti che hanno spinto Gucci, tramite l’iniziativa CHIME FOR CHANGE, a unire le forze con KERING FOUNDATION per sostenere la campagna #StandWithWomen, in linea con le attività già iniziate dal brand per contrastare la pandemia come la donazione di 2 milioni di euro effettuata tramite la campagna “We Are All In This Together“.

La nuova campagna, lanciata oggi da Salma Hayek Pinault con un videomessaggio sui suoi canali social, come riporta Grazia.it, invita la comunità globale a unirsi alle donne di tutto il mondo e prendere simbolicamente posizione contro la violenza di genere, in particolare in un periodo come questo che stiamo vivendo, in cui l’accesso ai servizi sanitari e altre risorse di supporto è limitato.

«Ora più che mai è il momento di unire le forze per salvaguardare la salute, la sicurezza e i diritti delle bambine e delle donne di tutto il mondo», ha affermato Hayek Pinault. «Siamo solidali con le donne ovunque si trovino per porre fine alla violenza di genere. Siamo solidali con le donne in tutto il mondo perché non possiamo rischiare di veder cancellati i progressi fatti nella lunga lotta per l’uguaglianza di genere».

Avvalendosi della piattaforma di crowdfunding Global Giving, CHIME FOR CHANGE e la KERING FOUNDATION invitano i sostenitori in tutto il mondo a partecipare alla campagna e a contribuire direttamente a #StandWithWomen accedendo alla pagina web appositamente creata, globalgiving.org/standwithwomen.

In questo modo sarà possibile sostenere e erogare ulteriori fondi ai partner no-profit e alle organizzazioni che operano in prima linea su queste tematiche tra cui Chayn Italia, Equality Now, Global Fund for Women, Ms. Foundation for Women e Rosa Found.