Svelati i coach della 14esima edizione di X Factor: Emma Marrone e Hell Raton le due new entry, affiancati dai ritorni di Manuel Agnelli e Mika.

È stato il padrone di casa, Alessandro Cattelan, ad annunciare la nuova giuria del talent show musicale, (in onda a settembre su SkyUno e Now Tv), durante la diretta del programma televisivo EPCC Live (E poi c’è Cattelan), da lui condotto. Tra i nomi dichiarati, impossibile non notare la mancanza all’appello di Mara Maionchi, considerata da sempre la vera anima dello spettacolo. Diversi, infatti, sono stati i dissensi espressi sul web da parte dei fan, che dichiarano: “X Factor senza Mara è come la pizza senza mozzarella”, e ancora, “Mara Maiochi mancherai come l’aria”. Sebbene il perno centrale dello show darà forfait nella prossima edizione, a sostituirlo ci sarà un erede di tutto rispetto: la cantante Emma Marrone.

Dopo il successo ottenuto con il suo ultimo album intitolato “Fortuna” (uscito nell’ottobre 2019), la partecipazione come super-ospite alla 70esima edizione del Festival di Sanremo e la sua prima comparsa nel mondo del cinema (interprete nel film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino), la pop star italiana è pronta a cimentarsi in una nuova avventura, questa volta affiancata da musicisti di altrettanto livello: “Non vedo l’ora di condividere questo ruolo con gli altri giudici”, dichiara la Marrone, “Sono artisti che stimo molto. Faremo del nostro meglio! Ne sono sicura!”. Tra questi sbuca il nome di Manuel Zappadu alias Hell Raton, rapper e produttore discografico di fama nazionale, fondatore insieme a Salmo, Dj Slaint ed Enigma, dapprima della Machete Crew nel 2010 e, in seguito, della Machete Empire Records (etichetta discografia italiana, nata nel 2012). Per il suo primo debutto in tv, Manuelito si ritiene entusiasta e con tanta voglia di intraprendere questo percorso alla scoperta di giovani promesse musicali: “Sono gasatissimo, voglio divertirmi e mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie”.

Seppure innovativa, la giuria della 14esima edizione di X Factor resta legata alle proprie radici, con il rientro di due grandi pionieri del panorama musicale: Manuel Agnelli e Mika.

Ad un solo anno dalla sua assenza tra i 4 coach del talent show (giudice per tre stagioni consecutive, dal 2016 a 2018), il leader degli Afterhours è pronto a riproporre il suo concetto di musica come arte unica e innovativa, dichiarandosi soddisfatto del nuovo programma proposto dalla trasmissione televisiva: “Mi piace molto il progetto che si sta costruendo attorno a questo nuovo X Factor. È molto stimolante tornare con la consapevolezza che seminare è necessario e produce effetti. Ho di nuovo e credo come mai prima, l’occasione per dar voce di un modo di fare musica e del perché fare musica, lontani dalle logiche dei numeri e del risultato a tutti i costi. La musica come linguaggio, come espressione del sé, come percorso umano e interiore, come presa di posizione, come atto di vita. Molto, molto più potente dell’avere successo. Portare questa visione al grande pubblico, in televisione e in un contesto come questo, rimane uno scopo importante per me. X Factor per me torna ad essere, ma con una consapevolezza tutta nuova, un tavolo di discussione libero da formule troppo rigide, libero da preconcetti. Uno spazio che si riapre. Un’occasione. Prendiamocela”.

Ultimo, ma non di fatto, Mika, che ritorna a casa dopo 4 anni, anche lui direttore artistico per 3 edizioni consecutive, dal 2013 al 2015. Reduce dal successo del suo ultimo album “My name is Michael Holdbrook” (pubblicato nell’ottobre 2019), il cantante e showman britannico, si prepara al rientro nel banco dei giudici di X Factor con una nuova missione: “La mia risposta alla crisi sociale che i recenti eventi hanno portato è quella di partecipare, di condividere e quello che so fare da artista e entertainer è appunto di intrattenere, fare sognare la gente. X Factor quest’anno sarà una nuova, grande occasione per avvicinarci, per sognare insieme e io rispondo a questa chiamata: ci sono!”

Si prospetta, dunque, una 14esima edizione ricca di novità, come sempre all’insegna della buona musica, che farà da intrattenimento a milioni di spettatori, pronti a sostenere il talento delle nuove proposte.

A cura di Maria Pia Russo