Tecnologia: cosa si può portare in vacanza?

C’è chi non rinuncerebbe mai al proprio fitness tracker per continuare ad allenarsi anche in vacanza, chi non partirebbe senza gli auricolari, inseparabili compagni durante i viaggi lunghi e chi non potrebbe mai fare a meno di un eReader, per rilassarsi leggendo i propri libri preferiti.

Che la meta sia il mare, la montagna, il lago o le città d’arte, la valigia delle vacanze ha sempre e comunque uno scomparto hi-tech dedicato a quei dispositivi entrati ormai nella nostra quotidianità e indispensabili anche per le vacanze, parola di VanityFair.

Sempre più compatti, leggeri e ricchi di funzionalità, i gadget hi-tech sono protagonisti e spesso validi supporti quando viaggiamo: dal lucchetto smart che si apre con impronta digitale – senza quindi che sia necessaria una combinazione o una chiave – al porta passaporto e documenti con carica batterie integrato per ricaricare al volo lo smartphone o il tablet.

Ampio spazio anche per tutti quei gadget che ci permettono di immortalare – con fotografie e video da condividere possibilmente in tempo reale con i nostri amici – gli attimi più belli e che non vogliamo dimenticare. Non solo fotocamere compatte, rigorosamente water resistant, ma anche smartphone con caratteristiche audio-video da veri professionisti, per immagini nitide in ogni situazione e video in full HD ricchi di dettagli.

Senza dimenticare chi in vacanza si porta anche il lavoro – speriamo pochi – e che quindi non partirebbe mai senza il suo fidato tablet o notebook: i nuovi modelli sono super leggeri, estremamente potenti e con batterie a lunga durata, così da essere usati non solo per il dovere, ma anche per l’intrattenimento di tutta la famiglia e il gaming.

Infine, complice il post quarantena e i timori ancora presenti per la pandemia da Covid-19, tra i gadget hi-tech da mettere in valigia quest’anno fanno capolino i dispositivi igienizzanti portatili che, grazie ai raggi UV-C emessi, sono in grado di sanificare tutti i piccoli oggetti di uso quotidiano: smartphone, chiavi, occhiali e anche mascherine.

Voi di quale gadget hi-tech non potreste fare a meno in vacanza?