Tecnologia, Samsung: niente caricabatterie nelle nuove confezioni

Anche Samsung dovrebbe vendere il prossimo telefono senza caricabatteria, come probabilmente farà la concorrente Apple. Secondo quanto riporta il sito ETNews e l’Ansa, infatti, i dirigenti della società coreana stanno seriamente valutando l’idea di non inserire nella scatola del prossimo Galaxy S il caricabatterie, esattamente come si vocifera che Apple intenda fare per l’iPhone 12 che uscirà in autunno. La motivazione, come per Apple, sarebbe di taglio economico: produrre il nuovo telefono costerebbe di più rispetto alla serie precedente, ma per mantenere il medesimo prezzo di vendita, le aziende potrebbero decidere di eliminare qualcosa dalla confezione per abbattere il prezzo. Il caricabatterie, per l’appunto.

Su questa tema, Apple sta portando avanti un sondaggio tra gli utenti per capire cosa fanno con eventuali vecchi alimentatori di iPhone ancora in loro possesso. Molti utenti hanno già un alimentatore in casa è uno nuovo potrebbe essere superfluo: basta solo il cavo di ricarica. Per quel che riguarda Apple, secondo le indiscrezioni non solo l’alimentatore ma anche le cuffiette EarPods non verrebbero più incluse di serie nella confezione dei prossimi iPhone.